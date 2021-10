Tyson Fury envoie un message d’anniversaire chic à Deontay Wilder et fait l’éloge d’un «combattant génial» après leur trilogie épique

Tyson Fury a montré sa classe en envoyant un beau message à Deontay Wilder alors que le Bronze Bomber fêtait son 36e anniversaire.

La paire a eu des problèmes au fil des ans qui ont duré trois combats épiques, aboutissant à Fury éliminant Wilder plus tôt ce mois-ci pour conserver son titre des poids lourds.

Frank Micelotta/FOX

Fury a battu Wilder dans la conclusion de leur trilogie épique

Mais le Gypsy King a mis leurs différends de côté pour souhaiter bonne chance à son vieil adversaire.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Fury a déclaré : « Hé, c’est Tyson Fury, alias le Gypsy King. Ceci est un message de joyeux anniversaire très spécial à mon vieux copain Deontay ‘The Bronze Bomber’ Wilder.

« Passez une journée fantastique, Wilder. Merci pour les grands combats que nous avons eus, la trilogie. Super combattant, super combattant.

« J’espère que vous passerez une journée fantastique avec vous et votre famille et j’espère que Dieu vous bénira abondamment.

« Tout le meilleur, beaucoup d’amour, de la part de votre vieux copain le Gypsy King. Tout le meilleur, que Dieu bénisse Wilder.

Sean Michael Ham/TGB

Wilder a eu 36 ans peu de temps après avoir perdu contre Fury

Immédiatement après ce troisième affrontement, l’Américain a déclaré qu’il « ne respectait pas » le champion des poids lourds WBC.

Fury a répondu en qualifiant Wilder de » mauvais perdant et d’idiot » sans amour perdu entre les deux.

Une fois la poussière un peu retombée, le Bronze Bomber avait un message plus réfléchi pour Fury et lui a envoyé ses félicitations.

Son Tweet disait : « Wow, quelle sacrée nuit ! » dit Wilder. « Je tiens à remercier mon équipe et mes fans d’être restés à mes côtés tout au long de ce long processus.

« Je mentirais si je disais que je n’étais pas déçu du résultat, mais après avoir réfléchi à mon voyage, je vois maintenant que ce que Dieu voulait que je vive est bien plus grand que ce à quoi je m’attendais.

.

Fury a conservé son titre WBC à Las Vegas contre Wilder

« J’ai appris que parfois il faut perdre pour gagner. Bien que je voulais la victoire, j’aimais voir les fans gagner encore plus.

« Last but not least, je tiens à féliciter Tyson Fury pour sa victoire et je vous remercie pour les grands souvenirs historiques qui dureront pour toujours.

« J’espère que nous avons prouvé que peu importe à quel point vous êtes durement touché par les épreuves et les tribulations, vous pouvez toujours vous relever pour vivre et vous battre à nouveau pour ce en quoi vous croyez. »

