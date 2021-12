Tyson Fury envoie un message de motivation à Deontay Wilder après des allusions à la retraite alors qu’il insiste sur le fait que son ancien rival « sera à nouveau champion des poids lourds »

Tyson Fury a exhorté Deontay Wilder à continuer de se battre et l’a soutenu pour devenir deux fois champion du monde des poids lourds.

Le « Bronze Bomber » a suggéré qu’il pourrait prendre sa retraite dans une nouvelle interview cette semaine, après sa défaite par KO contre le « Gypsy King » dans leur combat de trilogie.

Sean Michael Ham/TGB

Fury et Wilder ont partagé trois grands combats

« Ce sont des sentiments mitigés parce qu’en fin de compte, j’ai atteint tous mes objectifs dans ce sport », a déclaré Wilder dans un épisode de Cold As Balls.

« J’ai dit à ma fille quand elle en avait une que je serais une championne et que je serais capable de la soutenir au-delà de sa croyance.

« Je l’ai fait. Il y a beaucoup de choses que j’ai accomplies que je pense devoir prouver à n’importe qui parce que j’ai déjà prouvé [myself].

« Dois-je avancer ? Dois-je essayer encore une fois ?

« Ou devrais-je simplement prendre ma retraite et me concentrer sur les autres choses dans lesquelles je veux me lancer ? »

Frank Micelotta/FOX

Fury KOd Wilder conservera son titre des poids lourds

Lorsqu’on lui a demandé son message à Wilder, Fury a exhorté son ancien ennemi à poursuivre sa carrière.

Fury a déclaré aux journalistes: «Mon message à Deontay Wilder est – continuez champion, vous pouvez le faire.

«Je crois en Deontay Wilder, il sera à nouveau champion des poids lourds.

« Tu ferais mieux d’y croire. »