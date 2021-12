Tyson Fury est le prochain pour Dillian Whyte, qui a déclenché une bagarre de masse après seulement un round de combat épique avec Anthony Joshua lorsque des coups de poing ont été lancés après la cloche

Lorsque Dillian Whyte rencontrera Tyson Fury en 2022, le champion WBC saura sans aucun doute qu’il sera parti pour une guerre.

L’affrontement des poids lourds devrait avoir lieu en mars, très probablement au Royaume-Uni, dans le but de régler leur rivalité – tout comme lorsque Whyte et Anthony Joshua sont entrés en guerre il y a presque exactement six ans.

.

Il n’y avait pas d’amour perdu entre Whyte et Joshua

En 2015, la paire était des espoirs poids lourds invaincus et inexpérimentés à l’époque avec le record de Joshua à 14-0 et celui de Whyte à 16-0.

En tant qu’amateur en 2009, AJ a subi sa première défaite contre Whyte, qui l’a lâché et l’a battu aux points lors d’un match en trois rounds.

Joshua avait depuis remporté l’or olympique à Londres 2012, devenant l’un des golden boys du pays.

Pendant ce temps, Whyte est devenu pro avec beaucoup moins de fanfare.

Le mauvais sang s’est développé entre les rivaux du nord et du sud de Londres, Whyte faisant sa juste part de bavardages dans l’accumulation.

. – .

Joshua a mis Whyte sur le pied arrière dès le début

Les fans ont également vu une autre facette de Joshua, car le combat est rapidement devenu plus que la simple ceinture britannique en jeu.

AJ de Finchley a recruté Stormzy pour dénoncer Whyte de Brixton alors qu’il rappait pendant le ring et la tension était palpable à l’O2 Arena lorsque la première cloche a sonné.

Jusqu’à présent, personne n’avait poussé Joshua plus loin que trois rounds et il a commencé le combat en cherchant une autre arrivée anticipée.

Après s’être assis et avoir écouté les insultes de son adversaire tout au long de la préparation, il était maintenant temps pour lui de se venger.

. – .

Joshua a tiré la langue pour narguer Whyte quand il avait le contrôle

Le médaillé d’or s’est battu comme un voyou de la rue, lançant des combinaisons de crochets et d’uppercuts qui ont blessé Whyte à plusieurs reprises lors du premier match.

AJ a même tiré la langue et a crié : « Quoi ? à son adversaire alors qu’il s’élançait sur sa tête.

Cependant, à la grande frustration du favori des bookmakers, l’outsider courageux est resté debout.

Alors que la cloche sonnait pour signaler la fin d’un premier tour torride pour Whyte, Joshua a tenté d’ajouter une punition supplémentaire et l’a frappé avec un crochet gauche tardif.

Le premier tour chaotique de Joshua & Whyte @AnthonyfJoshua et @DillianWhyte ont eu un premier tour enflammé qui s’est poursuivi après la cloche lorsqu’ils se sont rencontrés en 2015 pic.twitter.com/F1dXbuRkNN – Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 28 mai 2020

Puis, l’enfer s’est déchaîné.

L’arbitre Howard Foster a sauté entre les deux et les a séparés, mais Whyte a lancé son propre gauche en réponse.

Il a ensuite pris d’assaut le ring et a lancé une énorme main droite en boucle sur AJ qui l’a raté d’une moustache.

Whyte a expliqué à iFL TV après le combat : « Je ne laisserai personne me battre.

« Il m’a frappé après la cloche, alors j’ai riposté. Je ne suis pas un punk.

. – .

AJ a frappé Whyte après la cloche

. – .

Whyte a répondu en se balançant pour Joshua

Cela a provoqué une bagarre alors que les entourages des deux coins ont pris d’assaut le ring pour essayer de briser l’action.

L’entraîneur de Whyte, Johnathon Banks, l’a retenu dans un coin tandis que les entraîneurs de Joshua l’ont ramené à son tabouret.

Pendant ce temps, environ 25 autres membres de l’équipe Joshua et de l’équipe Whyte s’affrontaient au milieu du cercle carré.

« Je me faisais traîner dans mon coin, je me disais ‘Asseyez-vous' », se souvient Joshua.

. – .

Les entraîneurs ont attrapé leurs combattants

«C’est ce qu’est le jeu de combat. La différence de ce combat était qu’il y avait plus que le titre britannique en jeu.

« Il s’agissait davantage de se vanter et c’est ce qui était en jeu.

« C’est pourquoi le combat a commencé parce que cela ne se produit pas vraiment dans un bon combat d’esprit sportif, cela se produit quand il y a de la fierté en jeu. »

. – .

Les deux équipes ont sauté sur le ring

Heureusement, les affrontements d’équipe ne sont pas devenus trop violents et la sécurité a rapidement repris le contrôle.

Joshua a ajouté : « Est-ce que je pensais qu’il pouvait être disqualifié ? Nan. C’est du combat, non ? Ce n’est pas comme si c’était du golf, c’était du combat.

« C’est ce à quoi vous devez vous attendre, vous avez de la vraie méchanceté en jeu, cela se produit sur le ring.

« La sécurité a fait un excellent travail. Calmez-vous, ramenez-nous dans nos coins et continuez le combat.

. – .

Joshua a finalement gagné par KO

Au début du deuxième tour, l’arbitre Howard Foster a amené les deux hommes au centre du ring et leur a donné de sérieux avertissements.

Il a ensuite permis au concours de continuer, au grand soulagement de tous ceux qui avaient payé des billets ou des pay-per-view.

Une brillante bataille s’est ensuivie entre les deux Britanniques alors que Whyte a riposté et a vacillé Joshua dans le second.

Cependant, il n’a pas réussi à capitaliser et AJ a repris le contrôle avant de finalement trouver l’arrivée avec un brutal KO au septième round.

