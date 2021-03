Francis Ngannou a envoyé un avertissement à Anthony Joshua et Tyson Fury à la suite de sa superbe victoire à l’UFC 260.

« The Predator » a été couronné champion du monde des poids lourds de l’UFC avec un KO étonnant de Stipe Miocic alors qu’il présentait une puissance et une polyvalence technique incroyables à Las Vegas.

Ngannou a éliminé Miocic pour devenir le nouveau champion des poids lourds de l’UFC

Lorsque Ngannou est arrivé à Paris après avoir quitté son Cameroun natal, son objectif était d’imiter son héros Mike Tyson et de devenir champion du monde des poids lourds.

Bien qu’il ait réussi dans une discipline, le joueur de 34 ans a toujours l’ambition d’entrer dans le cercle carré et de remporter un titre mondial.

Actuellement, Fury et Joshua détiennent toutes les billes de la division et les discussions sur un combat d’unification massif continuent de divaguer.

Pourtant, Ngannou a averti les deux hommes de rester prêts car ses rêves de lacer les gants et de devenir champion du monde des poids lourds brûlent toujours.

Fury et Ngannou ont plaisanté sur le fait de se battre dans le passé

Ngannou a déclaré à ESPN : «C’est dans le futur, c’est quelque part, définitivement. Je vais boxer; Je dois boxer dans ma carrière.

«Mon rêve principal a toujours été l’art noble et même si je me suis dévié vers le MMA, que j’adore, je dois encore accomplir quelque chose en boxe.

Bien sûr, il reste la petite question de défendre la ceinture qu’il vient de remporter de Miocic, avec une foule de prétendants prêts et en attente de bondir.

L’ancien champion des poids légers, Jon Jones, reste fermement ancré parmi les prétendants après avoir annulé son titre pour poursuivre les poids lourds l’année dernière, mais son bras de fer avec Dana White a permis à des spéculations sur d’autres prétendants de se manifester.

Instagram @jonnybones

Jones est passé des poids légers aux poids lourds pour défier les grands de la division des poids lourds

Pour Ngannou, il veut se battre deux fois en 2021 et le nom n’a tout simplement pas d’importance – il a simplement besoin d’un adversaire pour se présenter.

« Je ne sais pas ce qui se passe entre Jon Jones et l’UFC, mais quelque chose semble mal et je pense qu’il l’a peut-être mal géré », a ajouté Ngannou.

«Mais ce n’est pas mon affaire, il y a beaucoup de prétendants prêts à se battre et il y a beaucoup de combats ici.

«Pour la première fois, je suis l’homme qui appelle, je n’ai pas à m’asseoir et à attendre les gens; ils m’attendent et je suis prêt.

Ngannou a trouvé la cible à plusieurs reprises avant l’arrivée, avec sa frappe plus belle que jamais

«Je peux choisir de me battre et je veux me battre deux fois cette année. J’espère que ce combat aura lieu, j’adorerais ce combat mais sinon je continuerai. Je suis prêt à me battre en été, peut-être en août, pour pouvoir aussi combattre en décembre.

«Si cela ne tenait qu’à moi, Jon Jones est un bon joueur. J’ai pris le meilleur poids lourd de tous les temps alors maintenant, éliminer le n ° 1 livre pour livre serait bien; ce serait bon pour le CV.

«Je pense qu’il veut un défi, mais je pense qu’il est également à l’étape de sa carrière où il veut un gros chèque de paie, et je ne peux pas contester cela.

« Il est le meilleur et le n ° 1 livre pour livre, vous ne pouvez rien nier dans ce sport à Jon Jones. »