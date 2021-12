Tyson Fury et Anthony Joshua se battront «au moins une fois», a déclaré le président de Top Rank, avec Oleksandr Usyk et Dillian Whyte alignés également

Ceux qui espèrent voir Tyson Fury combattre Anthony Joshua à l’avenir ont reçu un coup de pouce de l’équipe promotionnelle américaine de Fury, Top Rank.

La bataille britannique devait initialement avoir lieu plus tôt cette année jusqu’à ce que Deontay Wilder passe par le tribunal d’arbitrage pour obtenir son combat de trilogie.

Le combat pour le titre incontesté mettrait beaucoup de temps à se relancer

Joshua a depuis perdu ses titres mondiaux des poids lourds WBA, IBF, IBO et WBO contre Oleksandr Usyk et bien qu’il ait une chance de les récupérer au début de 2022, le combat pour le titre incontesté entièrement britannique est loin d’être proche des impératifs à considérer.

Selon les promoteurs, se battre contre Joshua reste une priorité pour eux compte tenu de l’énorme intérêt des fans.

« J’adorerais voir Fury contre Joshua, Usyk et Whyte », a déclaré le président de Top Rank, Todd DuBoef.

« Il s’agit de ce que les gens veulent voir. Quel que soit l’ordre – Fury vs Joshua est ce que les gens veulent voir.

.

Chaque fois que Joshua et Fury se produisent, ceintures ou pas, les gens voudront le voir

« Peu importe qu’un gars sorte de la boîte une nuit, cela n’a pas d’importance car ils ont chacun de grandes fans et personnalités.

« Nous, en tant que personnes impliquées, devons aux gens de servir ce qu’ils veulent. Je pense que Fury et Joshua se battront au moins une fois, parce que les gens le veulent.

« Si Joshua et Usyk font le match revanche et qu’Usyk a à nouveau l’air sensationnel, alors peut-être que le public dira: » Nous voulons Fury contre Usyk « », a déclaré DuBoef.

Fury a exprimé son intérêt à affronter Usyk et si le combat pour le titre incontesté se présente, peu importe qui est l’autre champion, le Gypsy King sera intéressé.

Mark Robinson/Matchroom

AJ était humble dans la défaite, n’a fait aucune excuse et a respecté son conquérant – mais il est déterminé à gagner un match revanche

Joshua doit battre Usyk pour retrouver un chemin direct vers ce combat et tout le monde le sait.

« Joshua dit qu’il a eu une nuit de repos. Il doit établir sa domination, comme il l’a fait contre Andy Ruiz Jr », a déclaré DuBoef.

« Joshua doit ramener sa carrière à cet état élevé en effaçant ses nuits mortes. C’est important.

« C’est un grand ambassadeur du sport et un grand champion. Plus lui et Fury ont de succès, plus la boxe a du succès.

Fury vs Joshua est sans doute le plus gros combat d’argent en boxe aujourd’hui

« La nature dynamique de l’incertitude crée un réel intérêt.

« Tyson est dans une position merveilleuse. Il est entré en tant qu’adversaire de Deontay Wilder qui était en panne.

« Sa personnalité a conquis le monde.

Les négociations pour que Fury combatte Dillian Whyte sont actuellement au point mort et le champion WBC explore d’autres options en conséquence.

Josué. pendant ce temps, devrait affronter Usyk au premier trimestre 2022.

