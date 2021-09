Tyson Fury et Dillian Whyte se lancent dans un échange vicieux sur Twitter alors que Gypsy King dit qu’il veut «un morceau de merde sans menton» comme «garder le combat occupé» avant d’affronter Anthony Joshua

in

Dans la foulée de Tyson Fury suggérant qu’il veut combattre Dillian Whyte en décembre, les choses se sont intensifiées entre les deux sur Twitter.

Les poids lourds se sont encerclés pendant des années et, bien que Whyte soit dans et autour de la position obligatoire WBC, c’est Fury qui a réclamé la ceinture de Deontay Wilder au début de 2020.

Tyson Fury et Dillian Whyte ont eu de nombreuses guerres de mots

Maintenant, dans le cadre d’un échange social vicieux, Fury a déclaré qu’il souhaitait affronter son compatriote britannique comme un «combat occupé» avant d’affronter Joshua.

Et, comme vous vous en doutez probablement, le Gypsy King avait quelques mots de choix pour Whyte.

“Dillian Whyte est un morceau de merde sans menton, qui est une énorme merde et s’est vu offrir 5 millions de livres sterling pour combattre AJ et a refusé”, a écrit Futy sur Twitter.

« Je te mets en garde, connard. Essayez de ne pas perdre à nouveau avant que je ne vous écrase en morceaux dans un combat occupé pour moi avant d’écraser Anthony Joshua.

Ryan Hafey/PBC

Fury avait précédemment appelé Whyte pour lui faire face en décembre

Semblable à la réponse de Whyte sur Instagram lorsqu’il a été appelé à l’origine, le Bodysnatcher a dirigé une tirade liée à la drogue contre le champion en réponse

« Tête de coca, ne parle pas de ce que tu ne sais pas, parle des deux fois où tu as reçu l’ordre de me combattre et p*****d, espèce de lâche gitan.

« Tu sais où j’en suis, tête de coca. Frappe-moi bébé, je t’ai couvert.

Whyte faisait référence aux tests VADA échoués de Fury pour la cocaïne en 2016, lorsque Fury luttait contre la dépression après être devenu champion du monde pour la première fois.

Fury a répondu: “J’ai un vrai combat à faire en premier! Alors je te prends comme un combat pour s’occuper. Clochard.

“Je peux te battre avec une main derrière le dos.”

Il a ensuite ajouté: «C’est bon, je vais vous donner un petit salaire avant de vous mettre KO, puis ce sera de retour à la vente de coca, pour vous. Dosser.

Le Gypsy King devrait affronter Deontay Wilder le 9 octobre. Le duo aura enfin son combat de trilogie, après que le combat du 24 juillet a été reprogrammé en raison du fait que Fury a contracté COVID.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury affrontera Wilder pour la troisième fois

S’exprimant avant ce combat, Fury a fait la déclaration de combattre Whyte.

Fury a également déclaré à BT Sport: «Je vais détruire Wilder, puis je vais me battre en décembre à cause de toute l’inactivité.

«Je ne pense pas que le combat contre Joshua aura lieu en décembre.

«Je combattrai Dillian Whyte au Royaume-Uni pour la première fois depuis des années dans un stade en décembre.

« Prenons rendez-vous en décembre, je vais fermer ce con, ce sera facile…

Dave Thompson/salle de match

‘The Bodysnatcher’ a démantelé Alexander Povetkin dans leur match revanche et c’était sa dernière sortie

« Espérons qu’il ne commence pas à demander de l’argent stupide qui n’existe pas, parce que s’il demande de l’argent stupide, alors il ne veut pas se battre.

“Alors vous l’avez entendu ici, nous ferons Wilder le 9 octobre, nous ferons Dillian Whyte en décembre, cela va certainement arriver, je vais l’éclabousser à coup sûr.”

Fury dit qu’il affrontera ensuite Anthony Joshua.

L’espoir est que Joshua parvienne à son rendez-vous avec Oleksandr Usyk le 25 septembre, et le combat pour le titre incontesté peut rester en vie pour 2022.

