Tyson Fury et l’icône de la NBA Shaquille O’Neal appellent Jake Paul à combattre son frère Tommy dans une vidéo Instagram

Tyson Fury s’est associé à son frère Tommy et à l’icône de la NBA Shaquille O’Neal pour appeler à la fois Jake Paul et Logan Paul à propos d’un combat potentiel.

Dans une vidéo Instagram, on peut voir The Gypsy King, son fils et O’Neal demander aux frères Paul d’organiser un combat avec Tommy.

Fury a appelé Paul avec son frère Tyson et Shaq

Le boxeur professionnel 5-0 (4 KOs) – a échangé des discussions trash avec 3-0 (3 KOs) YouTuber devenu boxeur et il a été révélé qu’il y avait eu des discussions entre leurs camps respectifs.

Il est devenu célèbre après être apparu sur Love Island, mais le joueur de 22 ans a depuis fait la une des journaux pour une série de va-et-vient avec Paul, qui a récemment battu la star du MMA à la retraite Ben Askren.

«Jakey, où es-tu!?» Prince, le fils de Tyson, a déclaré.

«Mon oncle te cherche!

“Cette merde de boxe est dans mon sang, je ne joue pas à la boxe”, a alors déclaré Tommy Fury.

O’Neal s’est alors tourné vers la caméra et a fait un geste d’argent de la main, avant de dire: «Si vous voyez ce visage, vous savez déjà ce que c’est.

«Peu importe le montant, n’ayez pas peur.»

«Alors, Jake, Logan, peu importe qui c’est. Recule ces p ******, »Fury regarde la caméra et affirme.

«S’il vous plaît frappez-nous, je prends tous les paris, pour n’importe quelle somme d’argent. N’importe quand, n’importe où, n’importe où. Tommy assomme Jake the f *** out!

L’argent parle

Usyk veut “ plus d’argent ” pour affronter Joshua après que Fury ait combattu une calamité

Info

Comment regarder Taylor v Ramirez: diffusion en direct, détails à la carte et chaîne de télévision britannique

RETOUR À LA CASE DÉPART

Anthony Joshua vs Tyson Fury “ plus loin que jamais ”, déclare Frank Warren

n’a jamais pris sa retraite

Anderson Silva fait exploser Dana White alors qu’il bloque la boxe GSP De La Hoya

revenir

Le nouveau look Deontay Wilder publie une vidéo d’entraînement avant le match revanche de Tyson Fury

LE GRAND SPECTACLE

Le président de Triller confirme: “ Nous ne ferons plus de combats avec Jake Paul ”

mauvais sang

“ On dirait que je dois encore craquer son crâne ” – Fury prêt à combattre à nouveau Wilder

VENTILATION

Anthony Joshua et Tyson Fury sur les réseaux sociaux alors que des allégations de “ fraude ” sont faites

Les fans de boxe attendent avec impatience Fury de combattre Anthony Joshua depuis des mois, mais l’événement a été remis en question ces derniers jours, ce qui a provoqué une dispute sur les réseaux sociaux entre les boxeurs jeudi.

Joshua a qualifié son rival Fury de “ fraude ” dans un tweet furieux à la suite d’une décision qui semble prête à saboter la confrontation des poids lourds proposée en Arabie saoudite en août.

Fury a laissé entendre qu’il n’aurait peut-être pas d’autre choix que de faire face à Deontay Wilder pour la troisième fois après qu’une audience d’arbitrage aux États-Unis ait soutenu l’affirmation du Bronze Bomber selon laquelle la trilogie est une obligation contractuelle.

Fury et Joshua se sont engagés dans une furieuse dispute sur Twitter jeudi