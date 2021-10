Tyson Fury et sa femme Paris rentrent dans leur nouveau domicile après la victoire contre Wilder

Le champion de la WBC, Tyson Fury Il est revenu de Las Vegas ce mardi, après avoir battu l’Américain dans un combat frénétique. Deontay Wilder avec un KO brutal au onzième round. Le combat a eu lieu samedi dernier dans le T-Mobile Arena au Paradis, Nevada.

Le combattant britannique est rentré dans la matinée dans son pays natal aux mains de son épouse Paris et l’a fait dans sa nouvelle demeure, acquise sur la côte de Morecambe pour 1,7 million de livres (environ 2 millions d’euros).

Il semble que le couple aime tellement la côte de Morecambe qu’ils y ont acquis leur résidence secondaire. La maison a été achetée en décembre 2020, selon le journal anglais The Mirror. Tyson Fury et sa famille (6 enfants) résidaient à Morecambe depuis 2011 et de nombreux habitants ont eu le privilège de voir le boxeur s’entraîner sur la plage.

Parlant de leur « humble » maison de 550 000 livres dans laquelle ils résidaient, le « roi gitan‘ a expliqué que » j’aime beaucoup cet endroit parce qu’il est sur la plage « . Il a également ajouté que « tout le monde me connaît. Ils viennent ici prendre le thé et en profitent pour manger un morceau à ma porte, c’est tout. »

Malgré tout, sa femme a confirmé en 2020 dans une interview avec Loose Women, que pour eux l’essentiel est la sécurité de leurs enfants et que par conséquent ils cherchaient une nouvelle résidence pour vivre. Il a expliqué que là où ils vivent maintenant, il y a des moments où « les gens se réunissent » devant leur maison et « c’est pourquoi » ils doivent déménager. « Nous sommes en train de déménager car beaucoup de gens s’accumulent à notre porte. Beaucoup d’étrangers mordent dans notre maison et nous avons 5 enfants. Nous ne sommes pas seulement Tyson et moi qui dois faire face à cette situation. Il y a des gens qui frappent à la porte et ce sont nos enfants qui ouvrent la porte, et il y a des moments où ils l’ouvrent à un inconnu et on ne veut pas de ça. » Paris terminé.

