Tyson Fury exclut le changement de MMA – malgré l’entraînement avec Nick Diaz

Tyson Fury a exclu d’imiter Claressa Shields en passant de la boxe au MMA, malgré l’entraînement avec le légendaire Nick Diaz.

Fury, champion en titre de la WBC et du Ring Magazine, reste l’un des personnages les plus intrigants des sports de combat et a ravi les fans en 2019 lorsqu’il a taquiné un changement de sport et a plaisanté en disant qu’il s’entraînait avec Conor McGregor.

Fury a exclu les combats en MMA, malgré l’entraînement avec Nick Diaz

Bien que « The Gypsy King » soit ensuite allé s’entraîner avec l’icône britannique Darren Till en 2019, il est resté constamment dédié à l’art du pugilisme et a laissé les spéculations sur son avenir gronder.

Contrairement à Fury, Claressa Shields, double championne olympique et championne du monde de poids multiples, a fait le changement et a battu avec succès Brittney Elkins lors de ses débuts avec la Professional Fighting League.

Cependant, parlant à talkSPORT après la confirmation de son combat de trilogie avec Deontay Wilder, le joueur de 32 ans a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun intérêt à emménager dans l’Octogone – malgré l’entraînement avec Diaz à Miami.

“Non, je n’ai aucun intérêt à m’attaquer au sol et à tout ce genre de choses”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

Diaz et Fury se sont entraidés dans des vidéos postées sur Instagram

«Je suis un combattant debout, je ne lutte pas de haut en bas, je ne me prends pas par les bras et je ne m’assois pas l’un sur l’autre et tout ça.

« Je ne m’intéresse pas à tout ça ; J’aime me lever et me battre, est-ce que je serais jamais en compétition en tant que combattant MMA ? Sûrement pas!

«Est-ce que je serais en compétition avec de petits gants dans une cage dans un combat? Oui. Mais pas de préhension et de grappin.

« Le noble art de se tenir debout et ce que les hommes font depuis des siècles ; Je ne vois aucune noble science dans la lutte de haut en bas du sol.

“The Gypsy King” est plus que capable de ses mains, ayant battu tous les hommes qu’il a affrontés sur le ring #

MTK mondial

Till a ressenti toute la force de la puissance de Fury lors d’une séance d’entraînement à la fin de 2019

« Je ne manque pas de respect à l’un de ces gars qui font ça, mais ce n’est pas mon intérêt. Rien de ce que je voudrais jamais faire.

« Dans mon monde, quand un homme tombe, vous vous reculez et le laissez remonter parce que vous ne voulez pas qu’un rocher ou une chute gâche votre victoire.

« Je ne laisserai personne dire : ‘J’ai trébuché et il m’a battu de cette façon.’ Je veux qu’il se relève et se batte loyalement.

«Quand un homme tombe, vous entrez et vous lui donnez un compte de dix et le laissez se battre si vous le pouvez. C’est comme ça qu’on se bat, c’est comme ça que ça se passe depuis des milliers d’années.

Fury doit à nouveau vaincre Wilder s’il veut enfin obtenir son combat tant attendu avec Anthony Joshua

Fury insiste sur le fait qu’il est “prêt pour la guerre” alors qu’il se prépare pour son combat de trilogie avec Wilder après qu’une obligation légale a fait échouer ses plans pour affronter Anthony Joshua.

Le joueur de 32 ans semblait prêt à se lancer dans une confrontation des poids lourds entièrement britanniques contre Joshua en Arabie saoudite cet été, mais a insisté sur le fait qu’il n’était pas déconcerté par le fait que ce combat se soit effondré.

“Nous sommes ici et espérons juste que Deontay Wilder veut se battre pour être honnête, il a eu beaucoup de discussions et je suis prêt pour une guerre”, a déclaré Fury à Adam Catterall et Gareth A. Davies de talkSPORT.

« S’il veut un lancer aujourd’hui, il peut l’avoir. Je vais lui fracasser le visage. “Je suis de bonne humeur pour Deontay Wilder aujourd’hui – je vais vous le dire.”