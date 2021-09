Tyson Fury explique comment l’arbitre a sauvé la vie de Deontay Wilder lors de sa victoire par KO

in

Tyson Fury vise à mettre sa saga avec Deontay Wilder au lit lorsqu’ils se rencontreront lors de leur troisième et, vraisemblablement, dernière réunion.

Le Gypsy King défendra le titre WBC des poids lourds qu’il a remporté contre Deontay Wilder le 9 octobre, puis le vainqueur a une myriade d’options – y compris le combat pour le titre incontesté en 2022 – devant eux.

Fury et Wilder sont prêts à se battre à nouveau

Lors de leur premier concours, Fury a été renversé au dernier tour, mais a défié la physique pour revenir et faire le compte. Le résultat final a été un match nul, mais Fury pense qu’être renversé était la meilleure chose qui pouvait lui arriver.

«Après le premier combat de Wilder au dernier tour quand il m’a renversé, je me suis relevé et je suis entré dedans, et il n’a pas aimé ça. À partir de ce moment, j’ai su battre Deontay Wilder », a déclaré Fury sur une vidéo promotionnelle FOX pour le combat.

«Je savais que je devais aller de l’avant sur lui et décharger de gros coups. En y repensant des années plus tard, c’était la meilleure chose qui pouvait arriver parce que j’ai pu tout refaire.

Tout le monde pensait que Fury avait été battu quand Wilder l’a abattu

« J’ai obtenu un énorme contrat ESPN. C’était bon. Cela a fonctionné pour le mieux. J’ai toujours été fait pour la boxe à Las Vegas.

«C’est la boxe à son plus haut niveau. C’est pour ça que j’ai été construit. J’ai toujours été un combattant à la télévision et j’allais toujours être une star du crossover aux États-Unis.

Fury a ensuite battu Wilder dans leur match revanche. Fury a intimidé l’Américain pendant sept rounds avant que l’arbitre ne doive mettre fin au combat et Fury pense que l’officiel a sauvé la vie de Wilder.

Wilder et Fury ont un dernier combat

“J’ai prédit que je le renverserais au deuxième tour, et cela s’est terminé au troisième tour”, a déclaré Fury à propos de son combat avec Wilder en 2020. “Je l’ai attrapé avec un gros coup de poing.

«Je savais que je le ferais sortir, et j’ai toujours dit que je le mettrais KO. Nous ne sommes tous que des êtres humains. Nous ne sommes pas des surhumains. Si vous êtes touché correctement, vous allez passer.

“C’est un fait. Je n’ai pas vu qu’il était prêt à être pris. J’ai juste pensé que je prendrais mon temps et attendrais que le bon moment se présente.

Le camp de Wilder a jeté l’éponge au septième round du deuxième combat avec Fury

«C’est arrivé à nouveau, et il a fini par redescendre à cause de quelques coups de poing au corps.

« L’arrêt final a eu lieu lorsque je l’ai attrapé propre [in round seven]. Je crois que l’arbitre lui a en fait sauvé la vie cette nuit-là et sa carrière », a déclaré Fury.

Après la défaite d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk, Fury a peut-être raté le salaire de carrière que nous voulions tous voir, mais son objectif de domination des poids lourds reste le même.

talkSPORT aura un commentaire radio en direct et exclusif de Tyson Fury contre Deontay Wilder 3 de Las Vegas le 9 octobre.