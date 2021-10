Tyson Fury explique pourquoi Deontay Wilder l’a presque assommé à froid était «la meilleure chose qui aurait pu arriver» alors que ses rivaux poids lourds se préparent pour la trilogie

in

Tyson Fury insiste sur le fait que Deontay Wilder l’a presque assommé à froid était la ” meilleure chose qui aurait pu arriver ” car cela lui a montré comment battre ” The Bronze Bomber “.

Fury et Wilder se battront pour la troisième fois le 9 octobre à Las Vegas, en direct sur talkSPORT, avec les titres poids lourds WBC et Ring Magazine en jeu.

.

Fury a été abandonné deux fois lorsqu’il a combattu Wilder pour la première fois en 2018

Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2018, moins de 12 mois après que le «Gypsy King» a commencé son retour au fitness après des années d’inactivité et d’abus envers son corps.

Bien qu’il ait combattu deux adversaires de bas niveau et qu’il ait passé la majeure partie de son camp d’entraînement à perdre du poids, Fury a réussi à obtenir un match nul controversé au Staples Center, après avoir sorti Wilder pendant une grande partie du combat mais s’étant relevé de deux renversements.

La première fois qu’il a été abandonné, à mi-chemin de la neuvième, cela a provoqué une réaction de colère pour l’Anglais alors qu’il partait à la recherche du champion avec ses propres coups cinglants.

Et c’est ce succès dans les échanges qui a fourni le schéma directeur sur la façon de battre le slammer de l’Alabama.

.

Mais échanger avec le « Bronze Bomber » a fourni le modèle du succès

Il a déclaré lors d’un appel de presse avant le combat: «Après le premier combat de Wilder au dernier tour lorsqu’il m’a renversé, je me suis relevé et je suis entré dedans, et il n’a pas aimé ça.

« À partir de ce moment, j’ai su battre Deontay Wilder.

«Je savais que je devais aller de l’avant sur lui et décharger de gros coups.

“En y repensant des années plus tard, c’était la meilleure chose qui pouvait arriver parce que j’ai pu tout refaire.”

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury a terrassé Wilder à deux reprises et l’a arrêté au septième tour de leur match revanche

Lorsqu’ils se sont rencontrés pour la deuxième fois en 2020, Fury a tenu sa promesse d’arrêter le combattant auparavant invaincu et a forcé un arrêt technique au septième tour.

Cette fois-ci, le joueur de 33 ans a promis de peser encore plus que 273 livres (19e 5 livres) et de produire une performance encore plus dévastatrice.