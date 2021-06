Tyson Fury fait des prédictions pour le combat de la trilogie Conor McGregor contre Dustin Poirier alors qu’il soutient « The Notorious » malgré les inquiétudes concernant le mode de vie « rockstar »

in

Tyson Fury a soutenu Conor McGregor pour se venger de Dustin Poirier lorsqu’ils se rencontreront dans leur combat de trilogie le mois prochain.

La paire s’affronte pour la troisième fois à l’UFC 264 le 10 juillet, six mois après que Poirier a infligé la première défaite par élimination directe de la carrière de MMA de McGregor.

. – .

McGregor n’a pas pu gérer les coups de pied de Poirier lors de leur rencontre en janvier

Fury a son propre combat de trilogie avec Deontay Wilder prévu deux semaines plus tard, le 24 juillet.

Le champion des poids lourds WBC a déclaré à BT Sport: «Eh bien, c’est le dernier coup de dés de Conor McGregor.

« S’il perd celui-ci, ce sont les rideaux, n’est-ce pas ?

“Je pense qu’il gagne ce combat, je pense qu’il le gagne aussi avec style pour être juste.”

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury est le champion du monde des poids lourds WBC

Le «Gypsy King» a ensuite fait part de ses inquiétudes concernant le mode de vie de McGregor, mais est resté attaché à sa prédiction.

Fury a poursuivi: “Avec Conor, vous ne savez jamais ce qu’il fait. On ne sait jamais ce qu’il a fait dans les camps d’entraînement et tout ça.

«D’après ce que j’entends, il vit comme une rockstar alors qu’il est à une semaine de ses combats.

« Vous ne pouvez pas faire ça. Quand je suis un camp d’entraînement, je suis à 100% dédié au combat.

« Je ne fais rien, je me couche tôt, je me lève tôt, je ne bois que de l’eau. Je me consacre à 100 % au travail à accomplir.

“Si je sortais me faire écraser la nuit avant un combat, alors je demande à perdre.”

La victoire serait énorme pour la carrière de McGregor tandis qu’une autre défaite serait dévastatrice

McGregor a déclaré à Fox Sports cette semaine: «Je m’entraîne ici très, très dur. Je suis sur le point d’y aller pour ma deuxième séance de la journée. Je suis déjà en très bon état.

“Je l’ai battu dans le combat d’origine [in 2014]. J’ai perdu dans le match revanche. Et puis on a la trilogie, j’ai quelques petits ajustements à faire.

«Je me sens très, très confiant. Je suis très concentré et motivé.

“Et je vais y aller et faire une sacrée performance et la récupérer le 10 juillet.”