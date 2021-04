Tyson Fury fait exploser ‘w ******’ Eddie Hearn pour le favoritisme de Saul ‘Canelo’ Alvarez avant la confrontation avec Billy Joe Saunders

Billy Joe Saunders n’est qu’à trois semaines du plus grand moment de sa carrière.

Le Britannique invaincu montera sur le ring avec l’impérieux Saul ‘Canelo’ Alvarez, sans doute le plus grand boxeur livre pour livre du monde aujourd’hui.

Canelo et Saunders se rencontreront pour trois des quatre titres des super-moyens

Saunders mettra son titre WBO des super-moyens en jeu devant 70000 fans dans un combat d’unification avec le champion des super-moyens WBC et WBA, Alvarez.

Il s’est entraîné dur pour préparer le combat et il a réussi à trouver du temps pour s’entraîner avec Tyson Fury – qui se prépare pour Anthony Joshua – en cours de route.

Au cours d’une histoire Instagram aujourd’hui, Fury a fustigé Hearn pour la façon dont il est tombé partout sur Canelo lors de la promotion du combat avec Saunders.

Tyson Fury pleure dans ‘w *****’ Eddie Hearn pour avoir fait appel à Canelo Alvarez – Faites-vous la promotion de Billy Joe Saunders ou pas?

«Je pense que Matchroom Boxing et Eddie Hearn sont absolument w ******. Ils sont sur la bague de Canelo Alvarez à un million de kilomètres. Regardez sur la page Web f ******. Tous Canelo, Canelo », a déclaré Fury.

«Est-ce que vous faites la promotion de Billy Joe ou pas de votre petite merde?

«Frank Warren vaut 10 d’entre vous, Eddie, petite saucisse. Il sait comment promouvoir les combattants, c’est pourquoi il est un promoteur du Temple de la renommée.

Hearn a été impliqué dans quelques combats d’Alvarez maintenant et il est juste de dire qu’il l’apprécie certainement. On ne peut nier cela.

.

Hearn a commencé à travailler avec DAZN en 2018 et s’est associé à la star de la livre pour livre Canelo

Canelo est assez facilement l’un des combattants les plus reconnaissables et les plus grands de la planète aujourd’hui, donc c’est assez compréhensible.

Mais sa priorité devrait bien être son client. Saunders a déménagé à Matchroom en 2019 et, en toute honnêteté, Hearn lui a offert le combat qu’il a toujours voulu avec Canelo et il le fait devant un public massif.

Melina Pizano / Matchroom Boxing États-Unis

Hearn fait la promotion de Saunders depuis 2019

Il a livré cette partie de l’accord, mais Fury pense qu’il devrait faire plus pour promouvoir et mettre en valeur Saunders avant une confrontation décisive pour sa carrière.

Saunders aura sa chance d’écrire l’histoire au stade AT&T d’Arlington, au Texas, le 8 mai.