Tyson Fury fait le point sur la santé de sa fille nouveau-née après son hospitalisation en soins intensifs

Tyson Fury vient de partager une mise à jour sur sa fille nouveau-née. La superstar de la boxe s’est rendue sur son histoire Instagram pour parler à ses fans de la naissance du bébé Athena ce week-end, puis de son placement en soins intensifs lundi. Fury espère qu’Athena sortira très bientôt des soins intensifs.

“Un grand merci pour tous les messages et le soutien”, a écrit Fury dans sa story Instagram. “Le bébé est dans une position stable et va bien. J’espère qu’elle sortira des soins intensifs aujourd’hui. Veuillez garder bébé Athéna dans vos prières. Paris va très bien. Que Dieu vous bénisse.” Athéna est l’un des six enfants de Fury et Paris. Les cinq autres sont le Venezuela, 11 ans, le prince John James, 8 ans, le prince Tyson II, 4 ans, Valencia Amber, 3 ans et le prince Adonis Amaziah, 1 an. Paris a révélé qu’elle était en travail depuis deux jours avant d’accoucher ce week-end.

“Il [Tyson] est dangereux avec un appareil photo, je pense qu’il s’ennuie maintenant que nous sommes presque à la fin du jour 2 ici et toujours pas de petite fille », a écrit Paris. Alors que Fury s’assure qu’Athéna et le reste de sa famille sont en bonne santé, il se prépare pour un énorme Le 9 octobre, Fury, 32 ans, affrontera Deontay Wilder pour les championnats WBC et The Ring des poids lourds. Ce sera la troisième fois que les deux se rencontreront sur le ring. La première rencontre en 2018 s’est soldée par un match nul. La deuxième Le match a eu lieu en février 2020 et Fury a gagné via TKO en sept rounds.

“Je veux juste dire un grand bravo à Deontay Wilder”, a déclaré Fury après le deuxième combat. “Il est venu ici ce soir, il s’est mobilisé. Il a vraiment montré le cœur d’un champion. Je l’ai frappé d’un droit sans faute, puis je l’ai laissé tomber et il s’est relevé et s’est battu au septième tour. C’est un guerrier. Il le sera de retour, il redeviendra un champion, mais je dirai que le roi est revenu au sommet du trône.”

Le troisième combat devait initialement avoir lieu le 24 juillet, mais Fury a été testé positif pour COVID-19 le 19 juillet. Fury a un dossier de 30-0-1 et est deux fois champion du monde des poids lourds, ayant détenu le WBC et The Ring titres après avoir battu Wilder l’année dernière. Wilder, qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’été de 2008 à Pékin, a remporté le titre WBC en 2015, devenant ainsi le premier champion du monde américain des poids lourds depuis 2004.