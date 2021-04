Tyson Fury insiste sur le fait que le combat d’Anthony Joshua est plus grand que Lennox Lewis contre Mike Tyson et appelle Deontay Wilder un “ morceau de merde ” dans une interview passionnée

Tyson Fury insiste sur le fait qu’une annonce sur son combat avec Anthony Joshua pourrait être faite dans les prochains jours et insiste sur le fait que c’est plus grand que lorsque Mike Tyson a combattu Lennox Lewis.

Après plus d’un an de spéculations sur le lieu et le moment du combat, il semble inévitable que le choc incontesté pour le titre mondial des poids lourds aura lieu cette année.

Anthony Joshua et Tyson Fury espèrent se battre deux fois en 2021, l’Arabie saoudite devenant le favori

Joshua et son équipe de direction ont reçu la première offre de combat officielle pour le combat, tandis que Fury a reçu des offres du monde entier pour organiser le concours épique.

Bien que suggérant que la date limite pour conclure l’accord approche rapidement, “ The Gypsy King ” a déclaré à Michelle Joy Phelps de Behind the Gloves que les fans peuvent s’attendre à une annonce bientôt.

Il a déclaré: «Je pense que cela se produira à 100%, un million de pour cent arrivera, et je pense que nous allons savoir dans les prochains jours qui, quoi, où et quand.

«Je suis assez confiant que ce combat va se faire dans les prochains jours car, d’après ce que j’ai entendu, il y a de gros joueurs impliqués et de grosses offres viennent de gens très riches et de pays très riches. Je suis donc sûr que ce seront de bonnes offres. »

Aleksandar Mraovic – Instagram

Aleksandar Mraovic s’est battu avec Fury avant le combat “ AJ ”

“Je suis très excité d’avoir enfin ce combat et d’y arriver”, at-il ajouté. «Je sais qu’il veut le combat et je veux le combat.

«Nous allons juste le faire et nous donner une bonne cachette; il va essayer de me cogner la tête, je vais essayer de lui cogner la tête et nous allons tout mettre en jeu pour les fans de boxe et pour le sport en général.

«C’est le plus grand moment sportif, je crois, de ma génération. J’étais sur le point de dire que vous avez deux poids lourds invaincus, champions du monde.

«Mais je ne peux pas dire ça, car il n’y a qu’un seul champion du monde invaincu et c’est moi. Mais il a retrouvé ses ceintures, il y a donc deux champions du monde des poids lourds, de Grande-Bretagne, qui s’affrontent dans un combat gigantesque.

«Nous sommes tous les deux au sommet de notre forme, nous sommes tous les deux dans la fleur de l’âge. Ce n’est pas comme quand Lewis a combattu Tyson, quand ils avaient tous les deux dépassé leur meilleur niveau et tous les deux à la fin de leur carrière.

«Nous avons tous les deux 31 et 32 ​​ans, nous sommes tous les deux dans la fleur de l’âge, à la fois en bonne forme et sans blessure, donc tous les deux impatients de partir.

«Je suis sûr que ce combat peut être mené et nous allons mener un vrai combat aussi longtemps que cela durera. Personnellement, je ne pense pas que ce soit long, je pense que ça va assez court.

«Mais je suis vraiment excité, comme un enfant avant Noël. Je veux que ce combat soit annoncé cette semaine afin que nous puissions continuer.

. Sport Classique – .

Lewis en avait trop pour Tyson quand ils se sont finalement rencontrés en 2002

Bien que le vainqueur du combat remportera les titres mondiaux WBA, WBC, WBO et IBF, Fury pense qu’il est le meilleur poids lourd du monde – quel que soit le résultat.

Bien qu’il ne possède qu’une des quatre ceintures d’une grande organisation, le joueur de 32 ans est reconnu par le Ring Magazine comme le meilleur poids lourd du monde.

Et le natif de Morecambe insiste sur le fait que Joshua doit battre l’ancien champion WBC Deontay Wilder (que Fury a écrasé en février dernier) s’il veut être considéré comme le meilleur de cette génération.

“Non, parce qu’il n’a encore battu personne”, a-t-il ajouté. «Pour être le meilleur de notre époque… Klitschko, il l’a battu. Il doit me battre et il doit aussi battre Deontay Wilder.

. – .

La victoire de Joshua sur Klitschko est toujours comparée à celle de Fury

«Quand je gagne ce combat, je suis le meilleur de cette époque, sauf aucun. J’ai battu tout le monde dedans; Klitschko, Wilder, Joshua. Trois grands champions de mon époque et je les ai tous battus.

«Mais il doit encore battre Wilder, pour pouvoir dire qu’il est le meilleur. Mais il ne va pas me battre, et je ne pense pas qu’il battra Wilder non plus.

«Je n’aime pas Wilder, je n’aime pas ce qu’il a dit ou ce qu’il a fait. Mais en tant que fan de boxe et en tant qu’homme, je ne pense tout simplement pas qu’il puisse battre Deontay Wilder – je ne pense pas qu’aucun d’entre eux le puisse.

«Comme je l’ai dit, je n’ai aucun amour pour Wilder et je pense qu’il est un morceau de merde, je pense qu’il est un gros bavard. Mais je ne pense pas que les autres poids lourds puissent battre Deontay Wilder.

«Il n’y a qu’un seul homme qui pourrait le battre et c’est moi. Je pense qu’il anéantit les autres.

Esther Lin / SHOWTIME

Fury a largement frustré Wilder lors de leur première rencontre, l’Américain admettant plus tard qu’il était trop excité pour le combat.

L’animosité de Fury envers le ‘Bronze Bomber’ découle des affirmations farfelues de l’Américain quant à la raison pour laquelle il a été vaincu de manière si convaincante par le Britannique à Las Vegas l’année dernière.

Le double champion du monde des poids lourds était beaucoup plus agressif envers Wilder que lors du premier combat en 2018 et s’est avéré trop fort dans “ Sin City ”.

Mais le natif de l’Alabama n’a pas compris la défaite, blâmant à la place son costume de marche sur le ring, l’ancien entraîneur Mark Breland et alléguant que Fury avait chargé des gants pour compenser la défaite.

Et l’actuel détenteur de la célèbre ceinture verte et or admet qu’il a été blessé et déçu par les accusations infondées.

. ou concédants de licence

Fury a envoyé Wilder en février dernier et l’a arrêté en sept rounds

«Ce sont des propos blessants et pleins de ressentiment qu’il a dit et ce n’est pas une conduite sportive», a-t-il ajouté. «Ce n’est pas quelque chose que je dirais jamais à propos de quelqu’un sans preuves concrètes.

«Se faire retirer une victoire ou ternir avec de la saleté comme ça, c’est irrespectueux, c’est déshonorant et en tant que champion et guerrier, il s’est laissé tomber.

«Il ne pouvait pas accepter la défaite comme le ferait un champion, ou comme le ferait un véritable homme d’honneur, il a dû trouver un million d’excuses et aller plus loin en m’accusant de tricherie.

«Cela a en quelque sorte déprécié ma victoire sur lui. Non seulement m’a accusé de tricherie, a accusé la Nevada State Athletic Commission, tout le monde impliqué. Nous sommes donc tous impliqués dans une conspiration, apparemment, contre Deontay Wilder.

«C’est absolument ridicule. Si j’avais dit quelque chose comme ça, cela aurait été un gros problème. J’ai déjà dit: «Ce ne sont que des bâtons et des pierres».

Mais le fait est que quand quelqu’un vous a traité de tricheur et qu’il vous dit que vous avez mis du métal dans vos gants et quoi que ce soit d’autre, c’est blessant, plein de ressentiment, irrespectueux et déshonorant.

«En tant qu’homme, en tant que champion et en tant que guerrier combattant, il s’est laissé tomber, ses fans et son nom de famille.

«Il ne peut pas accepter la défaite, il doit accuser un athlète qui n’a rien fait de mal et qui a entraîné ses tripes pendant des mois et qui a tout mis en jeu pour affronter le plus grand puncheur de l’histoire des poids lourds et qui s’est tenu tête aux pieds. avec la mère f ***** et l’a assommé et battu.

GETTY

Fury a prouvé qu’il était le roi en renversant Wilder pour devenir le champion du monde des poids lourds WBC lors de leur revanche

«C’est vraiment bouleversant, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais ce n’est pas quelque chose que je dirais jamais si je me faisais battre par quelqu’un. Je dirais: ‘Fair play mate, vous êtes un homme bien.’

«Mais ils ne sont pas comme moi, il doit toujours y avoir une raison. Il est allé au-delà du point de non-retour en m’appelant un tricheur et en appelant l’ensemble des tricheurs de boxe.