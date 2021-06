Tyson Fury insiste sur le fait qu’il est « prêt pour la guerre » et qu’il « écrasera le visage de Deontay Wilder » alors que la date du combat de trilogie est confirmée

in

Tyson Fury a insisté sur le fait qu’il était “prêt pour la guerre” alors qu’il se préparait pour son combat de trilogie avec Deontay Wilder en juillet.

Le joueur de 32 ans semblait prêt à se lancer dans une confrontation des poids lourds entièrement britanniques contre Anthony Joshua en Arabie saoudite en août.

Fury et Wilder ont convenu de leur combat de trilogie pour juillet à Las Vegas

Cependant, une décision de justice aux États-Unis a fait échouer ces plans, avec une audience d’arbitrage confirmant les allégations de Wilder selon lesquelles il devait contractuellement un troisième combat avec le champion WBC Fury.

Joshua affrontera désormais Oleksandr Usyk en septembre, tandis que Fury rencontrera Wilder dans leur concours de trilogie le 24 juillet, qui a été confirmé pour la T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Nous sommes ici et espérons juste que Deontay Wilder veut se battre pour être honnête, il a beaucoup parlé et je suis prêt pour une guerre”, a déclaré Fury à Adam Catteral et Gareth A. Davies de talkSPORT.

« S’il veut un renversement aujourd’hui, il peut l’avoir. Je vais lui casser la gueule dedans.

Wilder obtiendra un troisième tir contre Fury – mais ce n’est pas le combat que les fans veulent

«Je suis de bonne humeur pour Deontay Wilder aujourd’hui – je vais vous le dire.

Fury dit qu’il n’a pas laissé l’inactivité du verrouillage l’abattre car il a insisté sur le fait que les 18 derniers mois ont été parmi les plus heureux de sa vie.

“Je n’ai pas été si contrarié à ce sujet, pour être juste”, a-t-il déclaré. «Je me suis entraîné, j’ai fait mon truc, j’ai vécu ma vie et j’ai profité des 18 derniers mois.

«Je pense que j’ai eu les 18 mois les plus positifs de toute ma vie et cela semble fou parce que j’étais censé me battre plusieurs fois mais cela ne s’est jamais produit. Nous sommes testés dans la vie et il s’agit de la façon dont vous les surmontez.

“Je crois que je suis sorti comme une meilleure personne que ce que j’étais avant quand je suis entré. Je suis plus détendu et je ne m’arrache pas la barbe – je m’arracherais les cheveux mais je n’en ai pas !”

« J’ai eu 18 mois productifs et beaucoup de temps avec ma famille, mes amis, beaucoup de barbecues. Dieu merci, je suis vivant en 2021 et j’ai un gros combat à venir, ce qui est très bon à savoir. J’ai enfin un rendez-vous.

« Je suis ici pour faire un travail. Je suis en Amérique depuis le 10 avril. Je me suis définitivement acclimaté au fuseau horaire, c’est sûr.

“J’ai acheté une belle maison ici pour un camp d’entraînement et j’ai l’intention de rester ici et de me battre régulièrement, j’espère en tout cas.”

Fury et Wilder seront sans aucun doute un spectacle brillant

Fury a déclaré que l’effondrement de son combat avec Joshua ne l’avait pas affecté car il a insisté sur le fait que “tout arrive pour une raison”.

“J’ai toujours dit dans de nombreuses interviews que je pouvais combattre Deontay Wilder”, a-t-il ajouté. “N’écris pas ça.”

«Il y avait toujours un cas d’arbitrage en cours avec le combat. Tout le monde était au courant.

« Tout le monde était au courant, donc c’était ce que c’était. Le juge a prolongé le contrat quand il était terminé et c’est tout.

« Nous sommes dans cette position maintenant, est-ce que cela me dérange ? Pas vraiment. Est-ce une bénédiction déguisée ? Probablement. Tout arrive pour une raison et j’y ai cru toute ma vie.

Fury est catégorique, peu importe que le combat avec Wilder soit un combat d’unification et qu’il combattra simplement ” celui qui est disponible “.

Fury est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs du monde, mais son combat avec son compatriote britannique Joshua devra attendre

“Ce sont tous des taureaux *** pour moi”, a-t-il déclaré. «Qui que soient les combats, qui est disponible pour combattre, je me battrai. En ce qui concerne les choses incontestées et unifiées, j’ai fait tout cela.

« Je l’ai fait avec [Wladimir] Klitshko, le double champion du monde sans être battu. Je pourrais râler sur ce que j’ai fait pendant deux heures. Nous savons déjà ce que j’ai fait, nous savons qui je suis.

Parlant de Wilder en particulier, Fury a déclaré qu’il n’était pas surpris que le Bronze Bomber ait trouvé des excuses pour la perte d’avril 2020.

“Je n’ai jamais eu d’opinion sur lui car je ne le connais pas”, a-t-il poursuivi. «Je le connais en tant que combattant et je n’ai jamais eu de relation personnelle avec lui, donc ce n’est pas à moi de le juger là-dessus.

«Après avoir été invaincu toute votre carrière en 43 combats puis avoir été brisé en morceaux, je suppose que vous devez vous inventer des excuses pour vous convaincre pourquoi c’est arrivé et c’est ce qu’il a fait.

“En tant qu’être humain, je suis sûr que c’est un mec de haut niveau et un adversaire, un digne de ce nom.”

«Il prend définitivement le combat et j’espère que le combat se produira. Je ne suis jamais à 100% que ça va arriver jusqu’à ce que nous soyons sur le ring. Je l’ai dit plusieurs fois et j’ai eu raison de nombreuses fois. Il y a beaucoup de temps entre maintenant et le prochain combat.

«Est-ce que je crois vraiment qu’il le veut? Bien sûr qu’il le fait, il veut récupérer ses ceintures et avoir à nouveau la chance de gagner beaucoup d’argent.

« Il essaie de corriger ce problème – ce que font tous les humains. »