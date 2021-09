Tyson Fury : “J’adorerais combattre Mike Tyson dans une exposition”

in

Le champion des poids lourds WBC Tyson Fury a déclaré qu’il voulait combattre l’ancien champion des poids lourds de la légende de la boxe Mike Tyson dans un avenir pas trop lointain. Il l’a dit après les mots de « Iron Mike » qui avait dit qu’il avait « Gipsy King » sur son radar.

«J’ai adoré voir Mike (Tyson) revenir et se battre. J’adorerais combattre Mike Tyson dans une exposition“Fury a déclaré dans une note avec IFL TV. «Si le combat contre Dillian Whyte ne se produit pas, alors j’adorerais combattre Mike. Tyson contre Tyson, passé contre présent. Il y a beaucoup de plaisir dans ce jeu », ajoutée.

Le Britannique a estimé qu’il était bon de laisser de la place aux vétérans de la boxe qui restent en forme. «J’aime voir tous ces gens, vous avez Holyfield combattant Vitor Belfort dans une minute. Holyfield a 60 ans et l’autre a 45, a fait valoir Fury et a déclaré : “Pourquoi devrions-nous tuer les rêves de ces gens s’ils se testent, ils sont en forme et ils se donnent une chance?”

Fury a également évoqué le mouvement des Youtubers qui s’est rapproché du monde de la boxe, comme les frères Paul : “Beaucoup de gens disent que tout ce truc sur YouTube est nul et qu’ils ne veulent pas voir tous ces gars dans la boxe. Mais je suis le champion des poids lourds et le meilleur combattant qui ait jamais vécu et j’aime voir ces YouTubers se battre.”

Tyson Fury contre Dillian Whyte

“J’aime le voir car il apporte des millions d’yeux supplémentaires à mon sport dont je suis le maître”, expliqué et ajouté : “Les gens en général, qui ne regarderaient jamais la boxe, le voient à cause des gars sur YouTube, l’émission de télé-réalité Love Island et TikTokers.”

Fury a averti : «Plus ils mettent d’yeux sur la boxe, mieux c’est et cela le fait mieux pour les jeunes combattants qui arrivent. S’il y a des millions de personnes qui regardent TikTokers et tout ça, alors ils pourraient se reconnecter et voir de la vraie boxe plus tard dans la vie. »

