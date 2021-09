Tyson Fury prévoit de faire un travail léger de Deontay Wilder et de l’assommer encore plus rapidement qu’il ne l’a fait en février 2020.

Le « Gypsy King » sera aux prises avec l’Américain au franc-parler pour la troisième fois le mois prochain avec le championnat WBC des poids lourds en jeu.

.

Fury s’est retiré de son 24 juillet mais avec Deontay Wilder en raison de COVID, mais ils se rencontreront le mois prochain à la place

Fury a arraché la ceinture à Wilder lorsqu’ils se sont rencontrés il y a près de 20 mois à Las Vegas avec une démonstration puissante et punitive qui s’est terminée au septième tour.

Wilder a été lourdement lâché à deux reprises et a semblé choqué par le panache puissant de Fury, qui a été moqué dans la préparation du combat par le «Bronze Bomber» et son équipe pour son manque d’instinct de tueur.

Et avec la trilogie qui approche à grands pas, Fury a clairement exprimé son intention.

“Ce qui va se passer, c’est que je vais traverser le ring et assommer Deontay Wilder”, a-t-il déclaré à Frank Warren’s Queensbury Promotions. « Je vais le plâtrer.

. ou concédants de licence

Fury était trop fort en février 2020

« Je vais être comme un plâtrier la nuit, plâtrant les murs.

«Je vais l’éclabousser sur le ring. Il est KO, c’est sûr, à 100%. Ce fut un combat facile la deuxième fois, et ce sera encore plus facile la troisième fois. Je le mets KO en un temps record.

À condition que Fury puisse envoyer Wilder pour la deuxième fois et qu’Anthony Joshua puisse se débarrasser du challenger obligatoire Oleksandr Usyk, la perspective de voir enfin les deux Britanniques entrer en collision deviendra une possibilité distincte.

Cela fait presque exactement un mois jour pour jour que Fury et Joshua devaient se rencontrer en Arabie saoudite pour le championnat du monde des poids lourds incontesté, uniquement pour que la politique de la boxe se mette en travers de leur chemin.

Dave Thompson/salle de match

AJ KO’d Kubrat Pulev en décembre

Bien sûr, même les plans les mieux élaborés de la division des poids lourds peuvent mal tourner comme Joshua l’a douloureusement découvert il y a deux ans contre Andy Ruiz Jr à New York.

Usyk représente un réel danger pour son compatriote médaillé d’or olympique, Tony Bellew proclamant que l’Ukrainien est le “meilleur boxeur que Joshua aura jamais affronté dans sa carrière”.

Et Fury pense que le meilleur reste à venir du gaucher habile, qui a flatté de tromper jusqu’à présent depuis qu’il est passé du cruiserweight.

Il a ajouté: «Ce que j’ai vu d’Usyk lors des deux derniers combats n’a pas été beaucoup, mais j’ai ensuite réfléchi un peu, un remue-méninges. Peut-être qu’il ne nous montre pas tout ce qu’il peut faire.

. – .

L’Ukrainien a arrêté Chazz Witherspoon après sept rounds lors de ses débuts chez les poids lourds

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a ensuite battu Derek Chisora ​​lors de son premier test solide des poids lourds

« Peut-être qu’il [Usyk] jouait avec des gens comme [Derek] Chisora ​​et l’autre gars qu’il a combattu, [Chazz] Cuillère à soupe. Peut-être qu’il n’a pas essayé de gagner ces combats correctement.

«Peut-être qu’il avait l’air mal intentionné pour qu’il puisse obtenir ce gros salaire et faire sa bonne boxe ce soir-là, ce qui a déjà été fait.

«Beaucoup de combattants ont semblé terribles dans les combats pour obtenir d’autres grands combats, puis ont saisi l’occasion et ont obtenu ces grands combats.

«J’ai le sentiment sournois qu’Usyk est meilleur qu’il n’en a l’air, et la nuit où il sent qu’il doit jouer, alors il le fera.

« Un peu comme moi. Je peux combattre un combat de clochard et demi comme ***, mais je peux alors me battre contre les meilleurs du monde et être à la hauteur de l’occasion et avoir de bons combats.