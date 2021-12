Tyson Fury, Lewis Hamilton et Andy Murray prendront leur retraite, Emma Raducanu remportera Wimbledon, Jake Paul combattra Tommy Fury et l’Australie remportera Ashes 5-0

Après une année folle et imprévisible dans le monde du sport, l’attention se tourne vers l’année prochaine et ce qui pourrait éventuellement suivre les événements de 2021.

Prédictions sportives 2022 de Betfair: Tyson Fury prendra sa retraite, l’Australie gagnera Ashes 5-0, Emma Raducanu gagnera Wimbledon, Lewis Hamilton prendra sa retraite et plus encore…

Les réalisations du Britannique ont été reconnues et il est maintenant Sir Lewis Hamilton

Il y a de nombreux événements sportifs à venir dans la nouvelle année après une année folle en F1, boxe, tennis, cricket et plus encore.

Les prévisions sportives de Betfair pour 2022

L’Australie remportera la série Ashes 5-0 : 7/4 Joe Root sera remplacé en tant que capitaine des tests d’Angleterre : 1/3Andy Murray prendra sa retraite du tennis professionnel : 5/6Jake Paul pour combattre Tommy Fury : EvensTyson Fury se retirera de la boxe : 6/ 4Tyson Fury pour combattre Anthony Joshua : 2/1Lewis Hamilton à la retraite : 10/1

Betfair a rassemblé quelques prédictions spéciales pour ces sports et ce qui se passera au cours de la nouvelle année.

D’énormes prédictions pour la boxe incluent Jake Paul pour enfin combattre Tommy Fury après que le combat de leur paire a été modifié alors que Fury s’est retiré tard en raison d’une blessure.

Tyson Fury pourrait être sur le point de combattre Anthony Joshua, mais il a également moins de chances de raccrocher les gants après son énorme victoire contre Deontay Wilder.

Frank Micelotta/FOX

Fury a remporté la victoire dans l’un des combats les plus divertissants de l’histoire

Ailleurs, après l’année fantastique d’Emma Raducanu, elle a remporté le prix SPOTY et déjà Lewis Hamilton est le favori pour gagner en 2022 tandis que la star du tennis est un énorme 9/1.

Gagnant SPOTY 2022

Lewis Hamilton : 5/1Emma Raducanu : 9/1Tyson Fury : 10/1Harry Kane : 14/1George Russell : 14/1Anthony Joshua : 20/1Katie Ormerod : 20/1Raheem Sterling : 25/1Dina Asher-Smith : 25/1Bruce Mouat : 25/1

Mais Hamilton est également pressenti dans les prédictions des bookmakers pour prendre sa retraite avec le Britannique qui aura 37 ans en janvier et une défaite épuisante lors du dernier GP de la saison, mais il est déjà le favori pour revenir sur la voie de la victoire l’année prochaine.

Vainqueur du championnat du monde de Formule 1 2022

Lewis Hamilton : 4/5Max Verstappen : 2/1George Russell : 16/5Charles Leclerc : 16/1Carlos Sainz : 22/1Lando Norris : 25/1Sergio Perez : 25/1

Pendant ce temps, la star du tennis a d’énormes promotions au milieu de son année décisive qui devrait remporter un autre titre du Grand Chelem.

Promotions Emma Raducanu 2022

Emma Raducanu remportera au moins un Grand Chelem en simple en 2022 : 17/10Emma Raducanu remportera Wimbledon : 15/2Emma Raducanu remportera au moins deux Grands Chelems en simple en 2022 : 15/2Emma Raducanu remportera l’Open d’Australie : 14/1Emma Raducanu pour remporter Roland-Garros : 14/1Emma Raducanu remporte au moins trois tournois du Grand Chelem en simple en 2022 : 50/1Emma Raducanu remporte les 4 tournois du Grand Chelem en simple en 2022 : 200/1

Le porte-parole de Betfair, Sam Rosbottom, a déclaré: « Dans le tennis, il semble qu’Andy Murray pourrait mettre un terme à une magnifique carrière, le triple vainqueur du Grand Chelem 5/6 prenant sa retraite du tennis professionnel. Cependant, les fans de tennis au Royaume-Uni ont une nouvelle star à encourager et après une performance incroyable à Wimbledon et une victoire historique à l’US Open, Emma Raducanu n’a que 17/10 pour répéter son succès en Grand Chelem et remporter l’un des tournois majeurs. en 2022. Cela pourrait être un été inoubliable pour la jeune superstar du tennis, avec son 15/2 pour remporter un Grand Chelem à domicile, Wimbledon.

«Raducanu était le favori des 1/20 pour remporter la personnalité sportive de l’année de la BBC en 2021 après avoir défié les probabilités à l’US Open. Pour le prix de l’année suivante, elle se retrouve à 9/1 pour le remporter à nouveau avec Lewis Hamilton, le favori 5/1.

«En boxe, le combat très attendu entre Jake Paul et Tommy Fury a été annulé en 2021, mais il semble que cela pourrait se produire en 2022 avec la paire Evens pour enfin se battre.

« Il sera difficile de surpasser l’excitation que la saison 2021 de F1 nous a apportée avec Max Verstappen battant considérablement Lewis Hamilton pour remporter un tout premier championnat des pilotes. Il semble que la rivalité soit sur le point de se poursuivre et Hamilton est le premier 4/5 à récupérer son trône l’année prochaine, avec Verstappen juste derrière lui à 2/1.

