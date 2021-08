Tyson Fury mène les félicitations alors que Kid Galahad devient champion du monde poids plume au Fight Camp

in

Kid Galahad, de son vrai nom Abdul-Bari Awad, a remporté son premier titre mondial samedi soir au Fight Camp.

Le joueur de 31 ans a arrêté Jazza Dickens tard pour remporter le titre IBF des poids plumes dans le jardin arrière d’Eddie Hearn.

GETTY

Kid Galahad a enfin atteint le sommet de la montagne

Le combattant de Sheffield s’était vu refuser le titre IBF lors d’une défaite par décision partagée – la seule perte de sa carrière à ce jour – contre Josh Warrington en 2019, mais il a capturé la ceinture vacante après avoir progressivement détruit le courageux et têtu Dickens.

Galahad est passé à 27-1 après que Dickens n’a pas réussi à émerger pour le 12e tour. C’est le deuxième combat consécutif qu’un combattant a pris sa retraite contre la star née au Qatar.

Parmi les félicitations pour Galahad figuraient les éloges particuliers du champion du monde des poids lourds WBC, Tyson Fury.

Alors que la femme de Fury, Paris, était en travail avec leur sixième enfant, Fury a été montré en train de regarder la boxe et il faisait très attention à Galahad, entraîné par Brendan Ingle.

« Félicitations @KidGalahad90. Vous méritez votre gloire. Je dois dire que je t’ai conseillé d’être champion dès le début. Bienvenue au club.”

Dickens était en compétition bien tôt, mais un choc de têtes a ouvert une coupure au-dessus de son œil gauche. Galahad n’a pas hésité à viser la coupe, mais a varié en douceur ses attaques du corps à l’étage.

Les premiers tours ont été pour le moins animés, mais Galahad avait la classe et le QI pour faire un travail plus efficace que son ennemi. Galahad saignait le nez de Dickens avec son jab brûlant, mais il a perdu un point au dixième tour pour avoir marché avec persistance sur le pied de son adversaire.

GETTY

Kid Galahad avait trop de qualités pour Jazza Dickens

Après un barrage dans le 11e, même le Dickens têtu et ultra-dur n’en pouvait plus et son coin l’a appelé un jour.

Galahad est né au Qatar mais a déménagé en Angleterre à l’âge de quatre ans et est resté hors de Sheffield depuis.

Après une rencontre avec son idole le prince Nassem Hamed, la légende lui a dit que s’il voulait être champion et qu’il voulait être grand, il devait s’entraîner avec Ingles.