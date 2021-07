Tyson Fury ouvert à un combat à mains nues avec le champion des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou alors qu’il remercie Dana White avant la trilogie Deontay Wilder

Tyson Fury a déclaré en exclusivité à talkSPORT qu’il était prêt à affronter le champion des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou dans un match de boxe à mains nues une fois qu’il aurait envoyé Deontay Wilder.

Le «Gypsy King» reviendra sur le ring pour sa troisième et dernière confrontation avec Wilder le 24 juillet à Las Vegas, un combat que vous pouvez vivre exclusivement et gratuitement sur talkSPORT.

.

Fury, qui a un combat de championnat du monde avec Wilder plus tard ce mois-ci, veut affronter Ngannou plus tard dans sa carrière

En tant que champion du monde en titre des poids lourds WBC et Ring Magazine, la cible sur le dos de Fury ne fait qu’augmenter à mesure que sa popularité et son statut de culte augmentent à chaque combat.

La victoire sur Wilder pour la deuxième fois après leur tirage au sort controversé en 2018 cimenterait la réputation de Fury comme l’un des meilleurs de cette génération.

Un combat incontesté pour le titre des poids lourds avec Joshua serait sûrement un signe (à condition que «AJ» puisse surmonter le défi d’Oleksandr Usyk) et les possibilités à partir de là sont infinies.

Jamais du genre à se conformer aux normes conventionnelles, Fury a toujours évoqué la possibilité d’affronter le champion des poids lourds de l’UFC Ngannou tout en portant des gants plus petits.

.

Peu de combattants dans l’histoire de l’UFC ont été aussi intimidants que Ngannou

Bien que le Britannique n’ait aucun intérêt pour un match de MMA, il envisagerait la possibilité de supprimer complètement toutes les formes de protection et de faire du combat avec «The Predator» une affaire à mains nues.

“Dans un combat debout, avec de petits gants, je le combattrai – pas de problème”, a déclaré Fury à talkSPORT.

« Dans une cage ou un ring, ça n’a pas d’importance ; il peut avoir des gants de quatre onces ou un poing nu s’il le veut.

« Cela n’a pas vraiment d’importance pour moi ; Je suis champion du monde des poids lourds, c’est une connexion et c’est bonsoir à Vienne.

.

Le frappeur Ngannou détient la ceinture du championnat UFC et est un grand fan de boxe

«C’est aussi un gros puncheur. C’est un grand gars fort, plein de muscles et il est très précis et un très gros puncheur. Donc, cela ferait certainement une bagarre intéressante, c’est sûr.

«Le fait que je n’ai jamais eu de gants de quatre onces et le fait qu’il n’ait jamais été frappé par un poids lourd de classe mondiale auparavant, vous devez prendre tout cela en compte.

« Ce serait un combat très excitant. C’est une grosse vieille bête, mais j’ai été élevé par un enfant combattant de grosses vieilles bêtes.

Les doutes sur la puissance de Fury ont été complètement dissipés lorsque le frappeur de 6 pieds 9 pouces a changé sa tactique pour la suite de Wilder en février 2020 et a assommé le «Bronze Bomber» après une démonstration agressive.

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois, en direct sur talkSPORT le 24 juillet

Sous l’œil vigilant de SugarHill Steward et de l’entraîneur de force et de conditionnement Kristian Blacklock, Fury a ajouté la dimension la plus vicieuse à son jeu à ce jour et prévoit un autre spectacle pour Sin City contre son adversaire américain.

Le joueur de 32 ans a basé son camp à Vegas et a même réussi à travailler à l’UFC Performance Institute, le qualifiant de « l’installation la plus à la pointe de la technologie » dans laquelle il s’est jamais entraîné.

“Tout est très pratique ici à Las Vegas pour moi”, a-t-il ajouté. « Nous avons les gymnases, nous connaissons tout le monde ici.

«Nous avons accès au gymnase de l’UFC, qui est probablement l’installation la plus à la pointe de la technologie dans laquelle j’aie jamais été et ils ont eu la gentillesse de me laisser l’utiliser quand je le voulais.

.

Conor McGregor s’est entraîné à l’UFC Performance Institute avant son combat avec Floyd Mayweather

« Les bains de glace, les machines à glace, ils ont des machines à faire fonctionner sous l’eau – ils ont tout ce à quoi vous pouvez penser !

« Tout ce qui est possible pour un athlète de haute performance, le gymnase de l’UFC là-bas a tout ce qu’il faut pour les gars de l’UFC et tout le monde.

« Un grand bravo à Forest Griffin, qui nous a ouvert le gymnase dimanche, et à Dana White pour nous avoir laissé l’utiliser. Alors merci à tous à l’UFC.