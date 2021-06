Tyson Fury “pas sûr” qu’Anthony Joshua puisse battre Oleksandr Usyk pour maintenir un combat incontesté en vie

in

Après avoir été si près de remporter le combat pour le titre des poids lourds incontesté entre Tyson Fury et Anthony Joshua, maintenant deux challengers obligatoires s’opposent à ce que cela se produise vraiment.

Deontay Wilder défiera Tyson Fury le 24 juillet lors de leur troisième et probablement dernière rencontre. Le Bronze Bomber a obtenu le droit d’essayer de récupérer son titre WBC des poids lourds après avoir remporté une affaire d’arbitrage qui a ensuite mis fin à la lutte pour le titre incontestée.

Le combat pour le titre incontesté devra attendre

Cela signifiait que Joshua était libre et étant donné qu’il est détenteur des titres WBA, WBO, IBO et IBF des poids lourds, il a de nombreux mandataires qui font la queue.

Oleksandr Usyk est en tête de cette file d’attente et il semble qu’il obtiendra une chance contre Joshua en septembre avec le stade de Tottenham Hotspur comme lieu probable.

Fury a démantelé Wilder la dernière fois qu’ils se sont rencontrés et a obtenu la ceinture WBC avec un arrêt au septième tour.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury a écrasé Wilder lors d’une démonstration dominante en février 2020

Il est très confiant de pouvoir répéter cette performance, mais qu’en est-il de Joshua qui tient sa part du marché contre Usyk?

L’Ukrainien était le champion incontesté des cruiserweight, l’un des cinq hommes à avoir atteint un statut incontesté au cours de l’ère des quatre ceintures.

Fury pense que Joshua s’est donné un problème pour affronter Usyk.

“Maintenant, ils se retrouvent avec Joshua coincé entre le marteau et l’enclume”, a déclaré Tyson Fury au Daily Mail à propos de Hearn et Matchroom choisissant de se battre contre Usyk.

Dave Thompson/salle de match

Usyk était le champion incontesté des cruiserweight et veut faire de même chez les poids lourds en battant Joshua

« Je ne pense pas qu’ils [Matchroom] aime le gars ukrainien [Oleksandr Usyk] pour le combat dont il a besoin en août. Et avec leur accord DAZN, il semble maintenant que ce sera leur dernier combat avec Joshua.

« Usyk est un gaucher, intelligent, techniquement très bon. Il est plus petit en tant qu’ancien champion cruiserweight, mais il a géré Derek Chisora, qui est physiquement plus fort que Joshua.

«Donc, même si je suis absolument confiant de battre Wilder, je ne suis pas si sûr qu’AJ ne perde pas son combat.

Mark Robinson/Matchroom

Personne ne pourrait dire que Joshua prend des combats faciles s’il affronte Usyk

Usyk a battu Dereck Chisora ​​l’année dernière par décision unanime et bien que Fury ait raison de dire qu’il a fait face à Chisora ​​après quelques premières luttes, Chisora ​​n’est pas non plus aussi grand qu’AJ.

Fury doit respecter sa part du marché fin juillet, puis toute la pression passe à Joshua en septembre.

S’ils parviennent tous les deux à surmonter leurs obstacles, il y a de l’espoir qu’ils puissent encore se rencontrer d’ici la fin de 2021