Tyson Fury pense que Deontay Wilder prendra sa retraite

Tyson fureur battu samedi dernier Deontay Wilder pour la deuxième fois, offrant aux fans l’un des meilleurs combats de poids lourds de ces dernières années.

Après leur combat précédent, Wilder a fait plusieurs excuses pour sa défaite, répétant le résultat plus d’un an et demi plus tard.

Je suis sûr que vous aurez beaucoup d’excuses à faire. Il les a toujours, c’est un perdant amer et il portait les gants Everlast MX et je portais Paffen Sports, les gants étaient les mêmes. Ses entraîneurs étaient une fois de plus dans les vestiaires, ils ont tout traversé. Nous l’avons battu. Je serais surpris s’il boxait à nouveau un jour. »dit Fury.