Tyson Fury pourrait combattre Andy Ruiz Jr ou Robert Helenius en mars alors que Bob Arum prétend que Dillian Whyte veut 10 millions de dollars

Bob Arum a révélé qu’Andy Ruiz Jr et Robert Helenius sont les deux favoris pour le prochain combat de Tyson Fury, les négociations avec Dillian Whyte étant au point mort.

Le « Gypsy King » a reçu l’ordre de la WBC de se défendre contre son compatriote britannique, mais la situation est compliquée.

Fury est le champion des poids lourds WBC, mais son prochain combat ne le verra peut-être pas défendre cette ceinture

En raison de la situation juridique actuelle de Whyte avec la WBC, le combat a été ordonné sans que le sac à main soit divisé.

Cela signifie que si aucun accord ne peut être conclu entre les parties, le combat ne peut pas encore aller aux enchères car il y a un différend sur qui devrait obtenir quel pourcentage de l’enchère gagnante.

L’équipe de Fury pense que leur homme mérite une répartition 80/20 de la bourse en sa faveur, tandis que l’équipe de Whyte fait campagne pour une répartition plus étroite 55/45.

Le co-promoteur britannique de ‘Gypsy King’s’, Frank Warren, a déclaré que cette décision ne devrait pas être tranchée avant une audience d’arbitrage en mars. sur la ligne.

Whyte a la ceinture « intérimaire » WBC

Il y a eu des négociations entre les camps de Fury et Whyte, mais ils ne sont pas près de conclure un accord.

Arum a déclaré à iFL TV : « Dillian Whyte pourrait avoir ce combat. Nous ferions ce combat.

« Mais ils sont – à notre avis – très avides de ce qu’ils demandent…

« Nous leur avons offert une très bonne affaire. Une affaire de sac à main bien plus qu’ils n’en ont jamais eu dans n’importe quel combat, et cela ne les a pas émus.

«Nous avons parlé au chef de la WBC – Mauricio Sulaiman.

Arum a déclaré qu’Andy Ruiz Jr pourrait être le prochain pour Fury

« Et il a dit: » Écoutez, ça me brise le cœur, mais allez trouver un autre adversaire, combattez sans le titre WBC, nous n’allons pas vous l’enlever et vaquer à vos occupations.

«Dillian Whyte devrait vraiment venir à la table et conclure un accord pour combattre Tyson Fury.

« Mais cela n’arrivera probablement pas, alors ils vont jouer l’arbitrage et Frank Warren et moi recherchons un autre adversaire pour faire le combat de Fury à Manchester ou à Las Vegas.

«Andy Ruiz Jr est une possibilité. Robert Helenius – un grand gamin finlandais qui sait vraiment se battre. Ce sont les deux principaux gars.

Robert Helenius (à gauche) est sur une bonne lancée ces derniers temps, mais a été battu par Whyte en 2017

Arum a poursuivi en suggérant qu’après un combat avec Ruiz Jr ou Helenius, Fury pourrait poursuivre le vainqueur du match revanche Oleksandr Usyk contre Anthony Joshua et abandonner complètement la ceinture WBC.

« Tyson est la grande attraction », a-t-il ajouté. « Personne n’a entendu parler, aux États-Unis, de Dillian Whyte.

« Je pense que nous lui avons proposé un accord de 25 pour cent avec une garantie et l’avons laissé négocier.

« Mais il dit qu’il veut huit chiffres, plus de 10 millions de dollars, ce qui est hors de question…

Après son prochain combat, Fury aura les yeux rivés sur le vainqueur Joshua vs Usyk

« Ils veulent 10 millions de dollars. Nous voulons une garantie de 5 millions ou 5½ millions de dollars contre le pourcentage et ils ont dit : « Vous devez commencer à huit chiffres, à 10 millions ».

«Ils sont juste gourmands et c’est une chose qui est vraiment mauvaise à propos de la boxe.

« Tyson devra juste se battre pour le titre de Ring Magazine, il sauvera le [WBC] sanctionner l’argent des frais.

« J’espère qu’il réussira, alors Usyk et Joshua se seront battus et le vainqueur sera là-bas, et il continuera à les combattre avec ou sans le titre WBC.

« Donc, le perdant sera, sans aucun doute, Dillian Whyte. »