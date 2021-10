Tyson Fury a été pressenti pour entrer dans l’histoire comme l’un des plus grands poids lourds de tous les temps par Spencer Oliver.

Fury a conservé son titre WBC des poids lourds, mais seulement après s’être levé deux fois de la toile avant d’éliminer Deontay Wilder au 11e tour d’un concours envoûtant au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Fury a remporté la victoire dans l’un des combats les plus divertissants de l’histoire

Ce troisième combat entre les deux était sans aucun doute leur plus captivant avec cinq renversements au total, Wilder le premier à passer après s’être mis à genoux face aux coups punitifs de son grand rival.

Wilder a non seulement survécu au troisième tour, mais a renversé le combat lors de la session suivante avec sa célèbre main droite decking Fury à deux reprises et cette fois, c’était le Britannique qui s’accrochait pour préserver son record invaincu.

Mais les efforts semblaient faire des ravages sur Wilder et Fury a repris le dessus autour de la mi-course prévue, égalisant les knockdowns au 10ème avant qu’une rafale dans l’avant-dernier tour ne mette fin au combat.

Il y a un peu plus de trois ans, Fury souffrait de problèmes de santé mentale et n’aurait pas pu être plus éloigné de regagner ses titres mondiaux, un exploit qu’Oliver tenait à souligner sur talkSPORT.

Le «Gypsy King» a régné brièvement en maître en 2015 lorsqu’il a détrôné Wladimir Klitschko

Il a déclaré sur Drive: «Rapportez-le à Tyson Fury et à son parcours, d’où il vient et où il se trouve aujourd’hui et les obstacles qu’il a dû surmonter.

« Trouble bipolaire, il a souffert de dépression, il a bu, il a pris de la drogue.

«Ensuite, il nettoie son acte, il a perdu dix kilos de poids et il est devenu le numéro un des poids lourds au monde.

« Vous savez quoi, je sais que c’est un grand cri, mais je crois vraiment qu’il pourrait devenir l’un des plus grands poids lourds de tous les temps – sans aucun doute. »

Il reste le champion WBC

Le « Gypsy King » a raté un combat pour le titre lucratif avec son rival Anthony Joshua cet été alors que « AJ » a plutôt été contraint d’affronter le challenger obligatoire Oleksandr Usyk.

Après avoir cédé ses titres mondiaux à l’Ukrainien, le joueur de 31 ans est dans une position périlleuse d’être potentiellement exclu de la photo du titre mondial et de voir le combat de Fury s’éloigner.

Pourtant, même si Joshua peut dépasser Usyk dans leur match revanche, Oliver a toujours l’impression que le champion invaincu Fury aura du mal à obtenir le respect qu’il mérite jusqu’à ce qu’il ait fini de se battre, un peu comme Lennox Lewis.

Il a déclaré: «Pour vous donner un scénario, disons que si Anthony Joshua surmonte Oleksandr Usyk lors du match revanche de printemps qui a maintenant été organisé, s’il surmonte cela et surmonte cet obstacle, tout le monde voulait voir Fury contre Joshua.

Usyk est le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO, mais devra défendre ses ceintures lors d’un match revanche avec Joshua ensuite

« Tout le monde voulait ce combat. Si Fury boxe Joshua ensuite et bat également Joshua, vous devez regarder cela et dire à cette époque, nous avons beaucoup de bons combattants en ce moment.

«Fury est en quelque sorte en tête avec tous. Je pense que dans les années à venir, vous n’obtiendrez que les plus grands et les grands combattants, comme Lennox Lewis quand il boxait à son époque.

«Il n’a jamais obtenu la reconnaissance qu’il devrait avoir bien après, puis les gens regardent en arrière et apprécient à quel point il était bon.

« Fury est en bonne voie pour devenir un grand champion et l’un des plus grands de tous les temps. »