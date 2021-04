Tyson Fury s’entraîne avec le « taureau autrichien » Aleksandar Mraovic alors qu’il reste à l’entraînement avant le combat potentiel incontesté avec Anthony Joshua cet été.

Les champions des poids lourds rivaux ont signé des contrats pour se réunir cette année, mais doivent encore s’entendre sur un accord de site nécessaire pour finaliser le concours.

Aleksandar Mraovic – Instagram

Mraovic s’est battu avec Fury

Aleksandar Mraovic – Instagram

Il semble très probable qu’il ait été emmené au gymnase pour aider Parker à se préparer pour Chisora

Quoi qu’il en soit, AJ a déjà commencé son camp d’entraînement et se rendra bientôt à Sheffield pour rejoindre l’entraîneur en chef Rob McCracken.

On dit que Fury pourrait se rendre à Las Vegas pour son camp complet, mais il tourne actuellement dans son gymnase à Morecambe.

L’entraîneur en chef de Fury, SugarHill Steward, reste en Amérique et est donc sous la direction de l’entraîneur adjoint Andy Lee.

Cela signifie qu’il s’entraîne aux côtés du nouvel étudiant de Lee – l’ancien champion des poids lourds WBO Joseph Parker.

Aleksandar Mraovic – Instagram

La fureur se disperse souvent sans casque

Aleksandar Mraovic – Instagram

Mraovic était ravi de l’expérience

Parker a apparemment recruté Mraovic comme partenaire d’entraînement pour se préparer à son combat avec Derek Chisora ​​le 1er mai.

Et, pendant qu’il était là-bas, le «taureau autrichien» a fait quelques rondes avec Fury.

Mraovic est un boxeur amateur de 24 ans originaire de Vienne, en Autriche.

Il a déjà partagé le ring avec les poids lourds pro émergents Solomon Dacres et Guido Vianello.

Mark Robinson / Salle de match

Hearn est sous pression pour finaliser le combat

Donnant une mise à jour sur l’accord du site, le promoteur d’AJ Eddie Hearn a déclaré à Sky: «À la fin de cette semaine, les combattants et les équipes se verront présenter toutes les offres et options sur la table, qui seront multiples.

«Il y aura environ trois ou quatre offres présentées aux deux camps ce week-end, puis c’est à eux et aux équipes de discuter de celle que nous voulons prendre.

«Deux combats cette année. C’est un combat d’été. C’est tout ce sur quoi nous travaillons et aussi confiant que jamais que cela sera fait.

«Je sais qu’il y a des gens négatifs là-bas et des gens qui croient que nous ne pouvons pas y arriver, mais nous passons notre vie à faire des choses, et je crois que nous y parviendrons, et je crois que vous verrez ce combat en L’été.