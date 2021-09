Tyson Fury prend la défense passionnée des boxeurs YouTube et veut combattre Mike Tyson lors d’un combat d’exhibition

in

Tyson Fury a lancé une défense passionnée des boxeurs YouTube et a déclaré que leurs critiques étaient simplement « jaloux ».

Le croisement de personnes comme Jake et Logan Paul, KSI et d’autres dans le monde de la boxe a divisé l’opinion.

Fury a défendu la montée en puissance des boxeurs YouTube

Mais le champion des poids lourds WBC Fury pense que c’est formidable pour le sport car il attire un tout nouveau public.

S’adressant à IFL TV, Fury a déclaré: “Beaucoup de gens disent que tout ce truc sur YouTube est de la merde et qu’ils ne veulent pas voir tous ces gens en boxe, mais je suis le champion des poids lourds et le meilleur combattant qui ait jamais vécu et J’aime voir ces YouTubers se battre.

« J’aime le voir parce qu’il apporte des millions d’yeux supplémentaires à mon sport où je suis le maître.

«Les gens en général, qui ne regarderaient jamais la boxe, la regardent à cause des gars de YouTube, Love Island et TikTokers.

«Plus il y a d’yeux pour la boxe, mieux c’est et c’est mieux pour les jeunes combattants qui arrivent.

Le frère cadet de Tyson Fury, Tommy, a appelé Jake Paul à plusieurs reprises

«S’il y a des millions de personnes qui regardent TikTokers et d’autres trucs, alors ils pourraient se reconnecter et regarder de la vraie boxe plus tard dans la vie.

« Tout va bien et les relations publiques travaillent pour notre sport. Quiconque n’aime pas ça est juste jaloux parce qu’il ne gagne pas l’argent qu’il gagne.

« C’est de cela qu’il s’agit – la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie dans ce monde, en particulier les gens qui détestent les autres qui essaient de suivre leurs rêves et n’ont pas le courage de suivre les leurs.

Fury a également déclaré qu’il serait également désireux d’avoir un combat d’exhibition avec Mike Tyson, si son affrontement proposé avec Dillian Whyte échoue.

Tyson est connu comme “l’homme le plus méchant de la planète”

Il a ajouté: «J’aime voir tous ces gens, vous avez Holyfield combattant Vitor Belfort dans une minute. Je l’attends avec l’impatience. Holyfield a 60 ans et l’autre a 45 ans.

«Pourquoi devrions-nous tuer les rêves de ces gens parce qu’ils essaient et qu’ils sont en forme et se donnent un essai.

«J’ai adoré regarder Mike (Tyson) revenir et se battre. J’adorerais combattre Mike Tyson dans une exposition.

«Si le combat contre Dillian Whyte ne se produit pas, je vivrais pour combattre Mike. Tyson contre Tyson, passé contre présent.

“Il y a tellement de plaisir à avoir dans ce jeu.”

