Tyson Fury propose de combattre Anthony Joshua CE week-end dans un match de boxe à mains nues de 40 millions de livres alors que le combat en Arabie saoudite échoue après la bataille juridique de Deontay Wilder

Tyson Fury a offert de combattre Anthony Joshua CE WEEK-END dans un match de boxe à mains nues après que leur paire ait échangé des barbes verbales sur les réseaux sociaux.

Joshua et Fury semblaient certains de se battre le 14 août en Arabie saoudite pour le championnat du monde incontesté des poids lourds, mais ces plans ont été déçus par Deontay Wilder.

.

Anthony Joshua et Tyson Fury devaient se battre le 14 août en Arabie saoudite

L’Américain a remporté sa bataille juridique pour avoir un troisième combat avec Fury après leurs combats en 2018 puis 2020, ce qui signifie que le “ Gypsy King ” est légalement obligé d’affronter Wilder avant le 15 septembre.

Si Fury doit à nouveau affronter l’ancien champion des poids lourds WBC Wilder, cela laisse Joshua avec un trou béant dans son calendrier de combat et cela pourrait ouvrir la porte à Oleksandr Usyk pour obtenir son tir en tant que WBO obligatoire.

La frustration de Joshua était claire pour tout le monde mercredi soir alors qu’il se tournait vers Twitter pour évacuer ses frustrations.

«Tyson Fury le monde vous voit maintenant pour la fraude que vous êtes», a-t-il écrit. «Vous avez laissé tomber la boxe!

@anthonyjoshua (Twitter)

Anthony Joshua s’en est pris à Fury sur Twitter

«Vous avez menti aux fans et les avez menés. Utilisé mon nom pour influencer pas un combat.

“Amenez-moi n’importe quel combattant de championnat capable de gérer correctement ses affaires.”

Cependant, “ The Gypsy King ” a immédiatement riposté et a clairement exprimé ses intentions et a insisté sur le fait qu’il pourrait se battre ce week-end.

Il a écrit: «Anthony Joshua votre [sic] plus plein de merde qu’Eddie, jaillissant de merde absolue!

@tyson_Fury (Twitter)

Le “ roi des gitans ” n’a pas perdu de temps pour riposter à Joshua

«Votre équipe au complet savait qu’il y avait un arbitrage en cours, c’était hors de mes mains!

«Mais je vous dis que si je suis une fraude, luttons-nous ce week-end jusqu’à ce qu’un homme démissionne?

«Construisons 20 moulins chacun !!!»

Ce fut alors au tour de Joshua de répondre, appelant Fury un «homme des déchets» et jura de lui gifler la tête chauve.

@anthonyjoshua (Twitter)

Joshua a ensuite juré de “ gifler la tête chauve de Fury ” alors que la rivalité sur Twitter devenait personnelle

Il a écrit: «S’il y avait un arbitrage en cours, pourquoi annoncer au monde que nous nous battons! Le combat était signé! INCONTESTÉ.

“Poings nus? Tu es un bon gamin, ne joue pas avec moi Luke! Je vais te gifler la tête chauve et tu ne feras rien! Homme des déchets. »

Fury a de nouveau applaudi sur Twitter, insistant sur le fait qu’il traiterait à nouveau avec Deontay Wilder avant de blesser son rival britannique.

Il a écrit: «Ne pas entrer dans les détails en ligne!

@tyson_Fury (Twitter)

Fury a riposté une fois de plus et a insisté pour qu’il s’occupe d’abord de Deontay Wilder

«Tu vas me gifler, allez-vous dosser s’il vous plaît venez essayer Bum, j’attends… Femi AKA Bottlejob! 24/7 365.

“Prêt. Je vais d’abord fumer plus sauvage, puis vous aurez le vôtre aussi.