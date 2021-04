Tyson Fury publie un tweet cryptique semblant aiguillonner Anthony Joshua et Eddie Hearn alors que la date limite principale se profile pour l’accord sur le site

Tyson Fury a publié un Tweet cryptique semblant inciter Anthony Joshua et Eddie Hearn à l’approche de la date limite pour conclure un accord sur le site.

Pour la première fois de l’histoire, la chance pour deux poids lourds de se battre pour les quatre grands titres mondiaux est extrêmement proche.

.

Les équipes de Tyson Fury et Anthony Joshua tentent de conclure un accord

Fury, qui détient les titres WBC et Ring Magazine, a appelé à un combat avec Joshua pendant des années et veut prendre les titres WBO, WBA et IBF de son rival britannique.

Eddie Hearn a annoncé le mois dernier que les deux parties avaient convenu d’un accord pour un accord de deux combats cette année.

Cependant, une source de Top Rank (co-promoteur américain de Fury) a révélé à ESPN que cela dépendait de l’accord sur le site.

On savait auparavant que les camps devraient encore s’entendre sur le pays hôte et la date du combat, avec des pourparlers déjà approfondis pour résoudre ce problème.

Mark Robinson / Salle de match

Hearn fait la promotion de Joshua, qui détient les titres mondiaux WBA, IBF et WBO

Mais la source a expliqué: «C’est en attente, trouver un site et une date acceptables pour les deux.

« Nous avons 30 jours à compter de la signature, sinon l’accord pourrait disparaître. »

Il semble que le Tweet de Fury puisse faire référence à cela, Hearn admettant qu’il voulait obtenir un accord sur le site dans un délai d’un mois.

«Nous aimerions obtenir une entente de site confirmée le mois prochain», a déclaré Hearn à ESPN.

@Tyson_Fury (Twitter)

Fury a posté ceci sur Twitter, suggérant qu’il ne reste plus que trois jours pour convenir d’un accord sur le site

Fury s’entraîne actuellement avec l’entraîneur adjoint Andy Lee avant que l’entraîneur-chef Sugar Hill Steward ne vienne d’Amérique

«Le plus dur est de toujours amener tout le monde à mettre le crayon sur papier. Mais il s’agissait d’un effort majeur de la part de toutes les parties pour que cela dépasse les bornes. Vous aviez des promoteurs rivaux, des réseaux rivaux et des combattants rivaux.

«Je pense que nous avons fait le plus dur.

«Parlant pour moi-même, Anthony et son équipe à la direction de 258, je sais à quel point nous avons travaillé dur ces derniers mois et je pense juste que ce combat est si grand que ce n’est pas une vente difficile.