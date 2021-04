Tyson Fury publie une mise à jour positive indiquant que le combat d’Anthony Joshua est sur le point d’être finalisé et l’accord du site devrait être conclu dans les prochains jours

Tyson Fury a enfin donné une mise à jour positive concernant le combat d’Anthony Joshua, indiquant que tout le monde est maintenant sur la même longueur d’onde pour finaliser le combat dans les prochains jours.

Les champions des poids lourds rivaux ont signé des contrats pour se réunir cette année, mais doivent encore convenir d’un accord sur le site afin de faire l’annonce officielle avec une date et un lieu.

Mikey Williams / Meilleur classement

Fury a une ceinture tandis qu’AJ en a trois – le gagnant repartira avec les quatre

Cette semaine, Fury a publié des tweets cryptiques qui semblaient faire allusion à la date limite imminente pour finaliser l’accord sur le site.

Beaucoup ont interprété cela comme un doute sur le combat et Eddie Hearn lui a même demandé plus de soutien hier.

Cependant, le dernier message de Fury est maintenant beaucoup plus positif.

Tyson a déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux: «Je viens de recevoir de grandes nouvelles, trois ou quatre grandes offres sur la table.

.

Joshua est le champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO

«Intérêt de l’Arabie saoudite, mes frères gitans au Qatar, en Ouzbékistan, en Russie, en Amérique, en Angleterre.

«Quelques grandes, grosses offres sur la table.

«Je vais les traverser dimanche et j’espère que nous allons lancer ce gros combat et me laisser écraser ce gros dosser, ce gros dosser inutile.

«Parce que quand je l’aurai, je vais lui donner ça [raises fist], espèce de gros dosser.

On dirait que les deux camps sont maintenant sur la même longueur d’onde

Cela est en corrélation avec ce que Hearn a dit plus tôt vendredi.

Il a déclaré à SunSport: «Les deux équipes auront les options qui leur seront présentées ce week-end, il y aura donc des discussions au début de la semaine prochaine.

«Nous dirons:« Nous aimons celui-là »ou« Nous aimerions un peu plus d’argent ». Toutes ces différentes choses doivent encore être discutées.

«Nous allons travailler ensemble et bien dire que c’est l’option, allons-y.

«Nous sommes très proches et nous sommes autour des chiffres qui, je pense, y parviennent. Je pense qu’une fois qu’il sera présenté, je pense que tout ira bien.