Tyson Fury réagit au combat contre Dillian Whyte commandé par WBC alors que les pourparlers commencent pour un affrontement au début de 2022 au Royaume-Uni

Tyson Fury a salué une défense obligatoire contre Dillian Whyte après que la WBC a ordonné le combat mardi.

Le «Gypsy King» avait tenté d’obtenir une confrontation incontestée avec Oleksandr Usyk, bien que cela ait toujours semblé peu probable car cela aurait obligé Anthony Joshua à accepter un accord de retrait.

Whyte semble prêt à enfin décrocher son titre mondial des poids lourds

Maintenant, la WBC a imposé le tir obligatoire de Whyte et a ordonné aux camps d’entamer des pourparlers.

Fury a réagi à Behind The Gloves et a dit à Whyte : « Bienvenue dans le grand monde GK.

« Je connais Dillian depuis longtemps, nous avons des origines lointaines.

« Il s’est beaucoup amélioré au cours des dernières années, mais le résultat sera le même – je vais le mettre KO.

« Si ce combat se produit, je le mettrai KO. »

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury est co-promu par Bob Arum et Frank Warren

Le co-promoteur américain de Fury, Bob Arum, a confirmé que des pourparlers étaient en cours.

Arum a déclaré à Sky : « Frank Warren a parlé à Tyson qui veut monter sur le ring en février ou mars.

«Nous discutons maintenant avec Whyte pour parvenir à un arrangement pour mener le combat au Royaume-Uni.

« Ce sera un combat splendide et nous travaillons dur pour le mettre en place. »

Dave Thompson/salle de match

Whyte est promu par Hearn combat par combat

Il y a encore des problèmes à résoudre car Whyte a un arbitrage juridique en cours contre le WBC.

Une partie de ce différend concerne la division de la bourse pour Fury contre Whyte dans le cas où aucun accord n’est conclu et que des offres de bourse sont nécessaires.

Pour l’instant, aucune décision sur la scission n’a été prise.

Hearn a réagi à l’ordre en disant à James Savundra de talkSPORT: «Nous savons que ce combat a été ordonné et Tyson Fury doit prendre ce combat.

«La seule chose que nous n’avons pas encore, qui viendra soit lorsque les offres de bourse seront appelées, soit lors de l’arbitrage, est la scission dans ce combat.

«Il est très difficile de négocier un combat lorsque vous ne savez pas quelle est la répartition des offres de bourse.

«Nous faisons pression pour 55/45, Top Rank pousse pour 80/20 et s’ils font des offres dans cette fourchette, il n’y a pas d’accord pour un accord.

«Nous – Matchroom, DAZN – aimerions faire une offre majeure pour organiser ce combat.

«Si Dillian reçoit une offre intéressante pour faire ce combat avec Top Rank, nous sommes prêts à aller de l’avant avec cette position.

« Mais il doit obtenir le respect qu’il mérite dans ces négociations. »