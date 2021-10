Tyson Fury reçoit des messages de The Undertaker, Zlatan Ibrahimovic et Drake alors que Gypsy King fait une promesse au héros de la WWE pour le combat de la trilogie Deontay Wilder

Tyson Fury se bat peut-être sur le terrain de Deontay Wilder à Las Vegas ce soir – mais ce ne sera pas une journée à l’extérieur pour le Gypsy King.

Le champion poids lourd WBC est l’un des sportifs les plus populaires au monde, grâce à une personnalité amusante que nous aimons tous.

Fury a rendu hommage à The Undertaker lors de la pesée

Cela lui a réuni des amis assez célèbres au fil des ans, à la fois du monde du sport et du monde des célébrités.

Avant la défense de son titre, en direct sur talkSPORT, Fury a reçu de nombreux messages de soutien et les a partagés sur sa page Twitter.

Le Britannique rendait hommage à The Undertaker lors de la pesée vendredi en portant le chapeau de marque de la légende de la WWE – et ressemblait au lutteur lorsqu’il s’est levé de la toile lors du premier combat avec Wilder.

L’Undertaker a envoyé une vidéo à Fury lui souhaitant bonne chance et lui demandant une faveur spéciale pendant le combat.

Il a déclaré: «Je voulais juste tendre la main et vous souhaiter bonne chance dans le combat, pas que vous en ayez besoin.

«Vous avez déjà écrasé ce gars vraiment correctement et je ne doute pas que vous allez le refaire.

The Undertaker veut que Fury utilise son célèbre slogan

«Je voulais juste que tu saches, je vais regarder et je veux te voir laisser tomber ce gars une fois de plus.

« Vous écrasez ce gars et quand vous le regardez, juste pour moi, regardez-le et dites » repose en paix « . »

Répondant à la vidéo, Fury a promis à The Undertaker qu’il serait obliger.

Pendant ce temps, le légendaire attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic a également souhaité bonne chance à Fury dans un message vidéo.

L’attaquant de l’AC Milan a déclaré : « Tyson Fury mon ami quoi de neuf. J’espère que tu vas bien, j’espère que le camp s’est bien passé. J’espère que votre famille va bien et j’espère que tout est comme il devrait être.

Zlatan est un grand fan de Fury

« Je veux te souhaiter bonne chance même si tu n’en as pas besoin – tu es à ce niveau. Continuez à écrire l’histoire et les gens vous admirent, vous êtes une inspiration pour tout le monde alors continuez à faire ce que vous faites et soyez vous-même.

«Faites-moi une faveur, allez-y, dansez sur le ring et faites ce que vous avez à faire. Ramenez la ceinture à la maison et continuez, continuez à vous efforcer, continuez à pousser.

Et enfin, le rappeur canadien Drake a tendu la main à Fury pour lui souhaiter le meilleur.

Drake a déclaré: « C’est une vidéo pour l’homme le plus psychopathe que je connaisse. Il est fou dans sa tête, mais il a le cœur le plus pur, le gars le plus gentil. Le Gypsy King, l’homme le plus effrayant de la boxe.

« Je te souhaite la meilleure des chances ce week-end, mon frère. Je veux que vous alliez là-bas et que vous continuiez l’héritage.

« Faites ce que vous faites. Nous vous aimons tous parce que vous êtes vous-même sans relâche.

Drake soutient le Britannique

«Alors allez-y et faites le travail et ensuite f ****** chantez de tout votre cœur ou dites ce que vous voulez dire.

« Je vais te dire, frère, nous sommes tous si fiers de toi. Nous t’aimons. J’apprécie que vous restiez toujours en contact avec moi.

« J’apprécie les encouragements, l’inspiration. Ouais, mec, j’ai hâte de voir le résultat final ce week-end.

« Je te souhaite le meilleur, toujours. Je te verrai de l’autre côté. F *** ’em.

talkSPORT vous apportera un commentaire radio en direct et exclusif du combat de trilogie des poids lourds de Tyson Fury avec Deontay Wilder ce samedi soir. Téléchargez l’application talkSPORT pour écouter et suivre notre blog en direct la nuit pour les dernières mises à jour et réactions.