Tyson Fury répond au snob de poignée de main de Deontay Wilder

Tyson Fury a reconnu les félicitations tardives de son rival des poids lourds Deontay Wilder pour avoir remporté le passionnant combat pour le titre de samedi, déclarant leur guerre «la plus grande trilogie de tous les temps».

Le Gypsy King a conservé sa ceinture WBC après un combat exténuant et dramatique à Las Vegas, survivant à deux renversements au quatrième tour pour finalement éliminer son adversaire au 11e tour.

Après le KO, Fury s’est rendu dans le coin de Wilder pour serrer la main et féliciter l’Américain pour une bataille épique et courageuse, mais à la place, les deux combattants ont fini par échanger des mots passionnés.

Wilder – qui a accusé Fury de diverses tactiques sournoises au cours de leurs trois combats, notamment de mettre des poids dans ses gants – a rejeté la poignée de main du champion linéaire, affirmant qu’il ne le « respectait » pas.

Fury était furieux de la réaction de l’Américain, le qualifiant de « mauvais perdant », bien que Wilder ait depuis changé d’avis et ait finalement félicité le champion WBC dans un article sur les réseaux sociaux jeudi.

« Enfin, je voudrais féliciter [Fury] pour sa victoire », a écrit Wilder dans un long post. « Merci pour les grands souvenirs historiques qui dureront pour toujours. »

Fury a repartagé la publication sur ses histoires Instagram, ajoutant un emoji de poignée de main et écrivant simplement: « La plus grande trilogie de tous les temps » alors que le couple semblait enfin enterrer la hache de guerre une fois pour toutes.

L’entraîneur de Wilder, Malik Scott, a également commenté le message du Bombardier de bronze en écrivant: « Ah mon frère, la magie violente que vous créez ensemble est une belle chose. Tu sais déjà que je suis là pour toujours… je t’aime mec.’

Le manager de Wilder, Shelly Finkel, avait révélé plus tôt dans la journée que le joueur de 35 ans avait rapidement regretté son comportement sur le ring par la suite et respectait son rival des poids lourds.

‘Lui et moi en avons parlé et il le fait [respect Fury]’, a déclaré Finkel au Sun.

« Je pense que son esprit n’était pas vraiment là, je pense que si Deontay voyait Fury maintenant, il lui donnerait une grosse étreinte. »



