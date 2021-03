Tyson Fury révèle qu’il était censé affronter Drew McIntyre au grand pay-per-view de la WWE UK avant que COVID n’annule les plans

La pandémie COVID-19 a fait en sorte que l’ensemble du calendrier sportif a été modifié de manière assez significative en 2020.

Presque tous les événements majeurs ont été suspendus, mais la WWE a réussi à persévérer avec des spectacles chaque semaine depuis leur Performance Center à Orlando, en Floride.

Drew McIntyre est devenu deux fois champion de la WWE depuis la pandémie

Cela leur a coûté WrestleMania devant une foule bondée et ils n’ont pas quitté l’état de Floride depuis plus d’un an maintenant.

Inside the Ropes a rapporté l’année dernière que la WWE avait espéré apporter un grand pay-per-view au Royaume-Uni en 2020 pour capitaliser sur le fait que Drew McIntyre devienne le tout premier champion britannique né au Royaume-Uni.

«Des sources disent que la WWE était désireuse de capitaliser sur le fait que McIntyre devenait le tout premier champion du monde britannique de l’entreprise et la soif des fans britanniques pour un grand pay-per-view», a écrit ITR.

S’adressant à Behind the Gloves, le champion des poids lourds WBC Tyson Fury a maintenant confirmé que ces plans étaient en place et qu’il était censé affronter le champion de la WWE de l’époque, McIntyre.

La WWE pense qu’un nom comme Tyson Fury élèverait Drew McIntyre

«J’étais censé aller à SummerSlam l’année dernière et j’étais censé aller à WrestleMania l’année dernière et ensuite j’étais aussi censé combattre Drew McIntyre dans un événement PPV au Royaume-Uni, mais rien de tout cela n’est arrivé grâce à COVID.

«Donc COVID m’a coûté SummerSlam, Royal Rumble, PPV avec Drew McIntyre, le [Deontay] Wilder rematch, et le [Anthony] Bataille de Joshua. Alors merci COVID [laughs]. »

McIntyre et Fury ont jouté verbalement pour la meilleure partie de 2020 et ce n’est certainement pas un hasard. Ils se préparaient manifestement à une confrontation potentielle, mais étant donné à quel point la reprise après la pandémie s’est avérée imprévisible, les plans ont été mis de côté.

WWE Fury a fait ses débuts sur le ring à la WWE contre Braun Strowman en octobre 2019

L’Angleterre espère se libérer des chaînes de la pandémie le 21 juin de cette année.Il y a donc toutes les chances que la WWE revienne au Royaume-Uni pour la première fois depuis 2019, que ce soit pour sa tournée habituelle en novembre au Royaume-Uni ou, plus certainement, en 2022.

Fury sera malgré tout un homme occupé cette année. Son affrontement incontesté pour le titre des poids lourds avec le champion WBO, WBA, IBF et IBO Anthony Joshua devrait être annoncé à tout moment et ils devraient avoir deux combats en 2021.

S’ils ne parviennent pas à se battre cette année, Fury a suggéré qu’il boxerait malgré tout.