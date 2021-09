Tyson Fury révèle un appel téléphonique houleux avec Anthony Joshua et affirme qu’il a rencontré le « vrai » AJ alors qu’ils échangeaient des mots

Tyson Fury a révélé qu’il s’était déjà disputé avec Anthony Joshua au téléphone.

Les champions rivaux des poids lourds étaient sur le point de confirmer un combat incontesté cet été, seulement pour que Deontay Wilder ait remporté avec succès son affaire d’arbitrage qui a forcé Fury à une troisième rencontre avec lui.

Fury et Joshua devaient se rencontrer le 14 août

Ils ont ensuite échangé des insultes dans une querelle animée sur les réseaux sociaux – leur guerre de mots la plus publique à ce jour.

Loin des projecteurs, on sait que Fury et Joshua ont été cordiaux dans le passé.

Ils se sont battus ensemble alors qu’ils étaient jeunes en 2010, ont parlé positivement lors d’appels FaceTime et se sont rencontrés à Marbella l’année dernière.

Maintenant, Fury a déclaré qu’ils s’étaient également disputés en privé.

Fury a déclaré à The Lowdown: «J’ai définitivement rencontré le vrai Anthony Joshua.

«Ce n’est pas une personne gentille, une sorte d’intimidateur.

« Quelqu’un qui pensait qu’il allait me bluffer. C’est ce genre de personne qu’il est.

« Une fois, j’ai eu l’occasion de voir le vrai ‘Femi’.

« Un jour, il m’a téléphoné d’humeur à me dire qu’il allait me faire ça et me faire ça.

Joshua est le champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO

« Cela ne s’est pas très bien passé pour lui, disons simplement cela.

« Juste à l’improviste. Il a décidé de me passer un coup de fil, un coup de fil.

«Je ne pense pas qu’il ait aimé ce qu’il a entendu à la fin.

« De toute façon, il n’y a pas moyen de me réprimander.

“Je viens de lui dire la vérité et la vérité fait toujours mal.”

