Tyson Fury se moque d’Anthony Joshua pour avoir évalué les tactiques de Deontay Wilder lors d’un combat de trilogie

Tyson Fury a qualifié Anthony Joshua de « chope » pour son évaluation des tactiques de Deontay Wilder lors de sa défaite en trilogie contre le Gypsy King,

Fury a largement défendu son titre des poids lourds contre Wilder avec un KO au 11e round du Bombardier de bronze lors de leur troisième et dernier combat.

Fury et AJ se battront sûrement dans un proche avenir

Joshua, qui a abandonné ses titres WBA, IBF, WBO et IBO après une défaite contre Oleksandr Usryk en octobre, a insinué que la défaite de Wilder était due à ses propres défauts et non au mérite de son compatriote anglais.

« Il a essayé, mais pour obtenir ce pouvoir et cette férocité, vous devez l’avoir ici [points to his head], a déclaré AJ lors d’une Table ronde JD Sports.

« Avant de l’avoir juste ici [clenches fists] à ce niveau, vous devez l’avoir ici [points to his head] également. »

Fury a riposté avec férocité lorsque les citations de Joshua ont ensuite été téléchargées sur Twitter par le média de boxe Boxing Scene.

Twitter

Fury n’était pas très satisfait de l’évaluation par AJ de sa victoire sur Wilder

« Ironie de cette tasse », a écrit le champion des poids lourds.

Les fans de boxe du monde entier ont attendu avec impatience que la paire se batte contre un combat contre les Britanniques, qui deviendrait sans aucun doute l’un des plus grands combats du pays ces derniers temps.

Cependant, la défaite de Joshua contre Usyk a apparemment retardé le combat très attendu, AJ forçant plutôt une rediffusion alors qu’il cherche à récupérer ses ceintures contre l’Ukrainien.