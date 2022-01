Tyson Fury s’en prend à Oleksandr Usyk avec une accusation bizarre de « stéroïde » et déchire Anthony Joshua pour avoir perdu contre l’ukrainien

Tyson Fury a qualifié Oleksandr Usyk de » petit homme stéroïde » dans une vidéo d’appel inattendue.

Le champion des poids lourds WBC s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier un clip de lui-même réprimandant Usyk et Anthony Joshua pendant l’entraînement.

Le mois dernier, Fury et Usyk ont ​​posé pour des photos ensemble, mais maintenant le Britannique a bizarrement accusé l’Ukrainien d’être un tricheur de drogue

Fury a commencé: «Vous savez ce que je ne peux pas croire?

« Cet AJ est parti et a rendu à l’Ukraine toutes les ceintures des poids lourds après tout mon travail acharné pour les soulager.

« Espèce de gros doseur inutile.

«Vous avez laissé un petit homme stéroïde sortir du poids moyen et s’occuper de vous, et prendre toutes vos ceintures.

Mark Robinson/Matchroom

AJ a été bien battu par Usyk en septembre

Usyk était le champion du monde WBA, WBC, IBF et WBO cruiserweight incontesté, et est maintenant champion poids lourd WBA, IBF et WBO

« Mais il va falloir qu’un vrai bombardier britannique Lancaster comme moi aille soulager le petit piqueur inutile des ceintures et les ramener en Grande-Bretagne.

« Vous les doseurs inutiles.

« Honnêtement, apportez-les-moi – le ‘Gypsy King’, apportez-les-moi.

« Je vais les remettre à leur place, les soulager à nouveau des ceintures. »

Fury avait précédemment battu Wladimir Klitschko pour remporter les ceintures WBA, IBF et WBO, mais détient désormais le titre WBC

Les commentaires sont une surprise pour la plupart des spectateurs, alors que Fury a embrassé Usyk lors de leur rencontre à New York le mois dernier.

Cependant, il n’est certes pas inhabituel pour le «Gypsy King» d’alterner sans encombre entre l’éloge et l’insulte de ses adversaires potentiels.

Usyk n’a jamais été testé positif pour des substances interdites.

