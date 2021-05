Tyson Fury s’exprime pour confirmer que le combat d’Anthony Joshua est “à 100% activé” pour le 14 août en Arabie saoudite

Tyson Fury a maintenant déclaré que son combat avec Anthony Joshua était «à 100%» pour le 14 août en Arabie saoudite.

Des accords de combat ont été signés pour l’affrontement à la mi-mars, un accord de site pour le financer étant en cours d’élaboration depuis.

Anthony Joshua et Tyson Fury se battent pour être sacrés champion du monde incontesté des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO

Au cours des dernières semaines, il a été entendu que les parties se rapprochent de plus en plus de la finalisation d’un pacte de plus de 150 millions de dollars qui mènera le concours en Arabie saoudite.

Et après une conversation avec les organisateurs saoudiens, le champion des poids lourds WBC s’est tourné vers les médias sociaux en pleine confiance – avec une annonce officielle des promoteurs apparemment maintenant imminente.

Fury a déclaré: «J’ai des nouvelles énormes pour vous tous les gars.

«Je viens de téléphoner au prince Khalid d’Arabie saoudite, il m’a dit que ce combat était à 100%.

Mikey Williams / Meilleur classement

Fury a une ceinture tandis qu’AJ en a trois – le gagnant repartira avec les quatre

«14 août 2021 – heure d’été. Tous les yeux du monde seront tournés vers le Royaume d’Arabie saoudite.

«Je ne peux pas attendre, répéter, j’ai hâte de briser Anthony Joshua sur la plus grande scène de tous les temps.

«Ce sera le plus grand événement sportif jamais organisé sur la planète Terre.

“Ne le manquez pas, tous les yeux rivés sur nous.”

Mark Robinson / Boxe Matchroom

Le camp de Joshua a déjà finalisé un accord saoudien alors que son match revanche avec Andy Ruiz Jr avait lieu à Diriyah à la fin de 2019.

Plus tôt cette semaine, le co-promoteur britannique de Fury, Frank Warren, a confirmé à talkSPORT que la date serait le 14 août.

Cela a ensuite été accepté par le promoteur d’AJ Eddie Hearn et le co-promoteur américain de Fury, Bob Arum.

Il semble que les trois principaux représentants impliqués dans la mise en scène du combat soient à nouveau sur la même page et la confirmation officielle est donc imminente.