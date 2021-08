Tyson Fury signe avec le jeu vidéo de boxe ESBC

Suivez la liste des grands boxeurs qui feront partie du projet de jeu vidéo de boxe réalisé par Steel City, eSports Boxing Club (ESBC), qui commence à faire fureur, dans lequel les mouvements qu’auront les boxeurs participants sont hyper réalistes.

Maintenant, c’était au tour du Britannique Tyson Fury qui a rejoint la longue liste des combattants avec ce que les utilisateurs auront. Déjà le jeu compte plus de 200 boxeurs au total.

Avertissement

Lors d’un nouvel aperçu diffusé sur leurs réseaux sociaux, il a été officiellement annoncé que le double champion du monde des poids lourds ‘Gipsy King’ avait conclu un accord afin que son nom et son personnage puissent être utilisés dans ledit jeu.

“Le visage de la boxe est désormais le visage du jeu vidéo de boxe”, a annoncé l’ESBC 2021 et a ainsi salué le champion.

Avec l’aimable autorisation : jeu ESBC

Rappelons que Saúl « Canelo » Álvarez (qui sera aussi la couverture du jeu vidéo), Terence Crawford, Vasyl Lomachenko, parmi de nombreux combattants actifs et légendes seront de la partie. Ces combattants sont inclus dans leurs catégories de poids officielles telles que poids mouche, poids plume, poids moyen, légendes et il existe également une division féminine.

Comme il s’est passé, le jeu vidéo sera en vente avant la fin de 2021 bien qu’il ne s’agisse pas d’une date définitive. Et il sera disponible pour Xbox One, Xbox Series X | S, PS4 et PS5 et PC.

Publicité