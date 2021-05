Tyson Fury signe des contrats pour la trilogie Deontay Wilder le 24 juillet et comme le dit Bob Arum, une “ annonce officielle ” sera faite la semaine prochaine après l’effondrement d’Anthony Joshua

Tyson Fury a signé son contrat pour affronter Deontay Wilder pour la troisième fois et a promis d’assommer le bombardier de bronze au premier tour.

Le camp de Fury a passé des mois à négocier un combat incontesté avec son compatriote champion britannique Anthony Joshua, mais cela a échoué lorsque Wilder a réussi à appliquer sa clause de revanche avec une décision d’arbitrage.

Fury a arrêté Wilder l’année dernière et devra apparemment tout recommencer

Au lieu de cela, le ‘Gypsy King’ doit à nouveau affronter le ‘Bronze Bomber’.

Les conditions du combat sont déjà énoncées dans leur contrat initial et ont été confirmées pour le 24 juillet à Las Vegas.

Le co-promoteur américain de Fury, Bob Arum, a déclaré à talkSPORT que le combat de la trilogie de son homme avec Wilder était un “ accord conclu ” et qu’il serait probablement annoncé la semaine prochaine après la signature des contrats samedi soir.

Arum a déclaré à Fight Night sur talkSPORT: «Ça va de l’avant.

«C’est un document de deux pages parce que vous avez les conditions de l’accord précédent.

«Tout le monde est d’accord. À mon avis, l’affaire est conclue.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait officiellement annoncé la semaine prochaine, le promoteur a ajouté: “Oui, probablement oui.”

Plus tard dans la soirée, Fury a écrasé l’émission d’ESPN de Josh Taylor vs Jose Ramirez pour confirmer qu’il a maintenant signé le contrat, ce que Wilder a fait la veille.

Joshua affrontera probablement Oleksandr Usyk ensuite

Top Rank a publié un Tweet aux petites heures du matin confirmant que les contrats avaient été signés.

Dans une vidéo, Fury a déclaré: «Wilder est un ap *** y et un fabricant d’excuses et comme une *** maison. Allons-nous le faire et le mettre hors de sa misère et le briser sérieusement en morceaux? Craquez son autre côté de son crâne, donnez-lui une autre blessure à l’épaule, une blessure à la jambe, une blessure au sac de noix, le tout.

«Etes-vous sûr maintenant? Ou devons-nous nous détourner d’ici et aller en Arabie saoudite et combattre quelqu’un d’autre?

«Je vais signer ici, en tant qu’homme. Signature du contrat Wilder. Vous êtes écrasé et quand je dis écrasé, je veux dire smash, smash, smash. Vous êtes assommé, un tour. Fin de.

«J’ai votre âme, votre mojo et je vous possède. Super écrasé.

Fury a juré de “ écraser ” Deontay Wilder dans leur combat de trilogie

Dans leur premier combat, les deux poids lourds ont fait match nul dans un résultat que beaucoup considéraient comme controversé contre le Britannique. Fury n’a laissé aucun doute dans le match revanche, arrêtant Wilder en sept rounds.

Arum a déclaré: «Il sait que la meilleure façon de combattre Wilder est de lui apporter parce que Wilder n’a qu’une seule chance et c’est avec un énorme coup de poing.

“Mais si vous le submergez, vous lui enlevez cette arme.”

Dans l’intervalle, Joshua a reçu l’ordre de défendre ses ceintures contre Oleksandr Usyk, mandataire de la WBO.

Arum fait la promotion de Tyson Fury aux États-Unis et Frank Warren est son promoteur au Royaume-Uni

Quant à savoir si AJ vs Fury serait encore plus grand s’ils gagnaient tous les deux leurs prochains combats, Arum a déclaré: «Je pense que ce serait certainement le cas.

«Mais je pense que ce serait plus encourageant dans un monde, dans une situation où le COVID est dans le rétroviseur.

«Là où appartient ce combat – je me fiche de l’argent – c’est au Royaume-Uni.

«Disons qu’en novembre ou décembre nous avons mis ce combat à Cardiff, au Pays de Galles, je pense que ce serait formidable, ce serait incroyable.

«Je n’exclus pas l’Arabie saoudite, je ne suis pas en mesure d’exclure quoi que ce soit, mais il y a quelque chose de poétique dans le plus grand combat de l’histoire britannique qui se déroule au Royaume-Uni.