Tyson Fury soutient son ami proche Billy Joe Saunders pour rebondir et remporter à nouveau des ceintures lors de la première interview depuis la défaite de Saul “ Canelo ” Alvarez

Tyson Fury a soutenu son ami proche Billy Joe Saunders pour retrouver le statut de champion du monde une fois qu’il se remettra de son opération.

Saul ‘Canelo’ Alvarez a brisé l’orbite de Saunders à quatre places lors du huitième tour de leur affrontement pour le titre mondial des super-moyens au Texas samedi soir avec un uppercut écrasant.

. – .

Canelo a commencé à faire des démonstrations contre Saunders après avoir livré un uppercut droit qui a brisé l’œil de l’Anglais

Bien que le Britannique ait réussi à durer pour le reste du round, l’entraîneur Mark Tibbs a pris la décision déchirante de retirer son homme du combat avant le début du neuvième round.

Saunders devrait s’absenter du ring après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale immédiate afin de réparer les dommages causés à l’œil.

Fury était à Dallas pour soutenir son ami de 15 ans dans ce que beaucoup considéraient comme une tâche insurmontable et l’observait avec désespoir alors que Saunders s’approchait désespérément.

Parler à Majestic dans le cadre d’une interview avec talkSPORT 2 qui sera diffusée à 15h AUJOURD’HUI, «The Gypsy King» n’avait que du respect pour son ami proche.

Ed Mulholland / Salle de match

Tyson Fury était à Dallas pour soutenir son ami proche Saunders

“Il l’a fait, il a fait un bon spectacle et il a fait de son mieux”, a déclaré Fury à talkSPORT 2. “Il s’est fait prendre avec un énorme coup de poing et c’est la boxe et ça arrive.

«Mais il n’y a pas de honte à perdre cette nuit et il a fait de son mieux, et c’est tout.

«Il sera de retour plus fort et il gagnera une autre ceinture.»

En plus des affrontements nationaux avec Callum Smith et Chris Eubank Jr, Saunders pourrait même affronter Daniel Jacobs ou Demetrius Andrade – qui a écrasé la conférence de presse d’après-combat de Canelo à Arlington.

Ed Mulholland / Salle de match

Hearn a soutenu Saunders pour rebondir après la défaite

Quoi que le joueur de 31 ans décide de faire, le président de Matchroom, Eddie Hearn, a offert son soutien et son soutien sans réserve alors qu’il entamait le long chemin de la guérison.

Hearn a déclaré à Boxing Social: «C’est un combattant de classe mondiale qui a perdu contre le numéro un livre pour livre. C’est un champion du monde à deux poids.

«S’il veut continuer, il y a de gros combats pour lui. Il peut sentir qu’il est arrivé à un stade où il a été là, il l’a fait, il a tout vu. Nous le soutiendrons à 100%.

Tyson Fury s’est entretenu avec Majestic sur talkSPORT 2 pendant la Semaine de sensibilisation à la santé mentale. Vous pouvez écouter l’interview complète sur talkSPORT 2 à partir de 15 heures aujourd’hui en ligne ici, via l’application talkSPORT, sur la radio DAB ou via votre haut-parleur intelligent.