Tyson Fury sur le point de battre un record d’invincibilité contre Deontay Wilder, mais il a failli le perdre à l’âge de 21 ans avec une décision controversée de l’arbitre venant à son secours dans le combat contre John McDermott

Tyson Fury est aujourd’hui le champion du monde des poids lourds WBC invaincu.

Ce record de 30-0-1 est quelque chose qu’il voudra conserver lorsqu’il mettra sa ceinture en jeu contre Deontay Wilder, en direct sur talkSPORT le 9 octobre.

Fury était un poids lourd très apprécié dans ses premières années sur le circuit professionnel

Cependant, un vendredi soir dans l’Essex en 2009, le record invaincu du jeune ‘Gypsy King’ a presque pris fin.

Le joueur de 21 ans avait une fiche de 7-0 à ce stade et avait remporté chacun de ses combats d’apprentissage contre des compagnons par arrêt.

Il était temps pour sa première étape avec le champion poids lourd anglais John McDermott nommé comme son adversaire.

À ce stade, McDermott avait 29 ans et détenait un record de 25-5.

Il avait perdu ses deux derniers combats contre Danny Williams alors qu’il défiait la ceinture britannique, mais on ne pensait pas qu’il était complètement terminé en raison de la nature étroite de ces concours.

McDermott était bien plus expérimenté que son challenger

Contre la perspective chaude Fury, qui a été installé comme favori des paris 1/3, peu ont donné une chance à McDermott.

Dans la préparation, le challenger s’est moqué du champion pour son ventre de pot et l’a qualifié de «John McDoughnut» parmi d’autres insultes.

Le soir du combat, le vieil homme aurait sa chance de se venger.

Fury n’avait jamais dépassé les quatre rounds dans un combat, alors que McDermott en avait fait 12 lors de ses deux derniers combats.

Ce combat pour le titre anglais n’était prévu que pour dix rounds et, par conséquent, serait marqué uniquement par l’arbitre plutôt que par trois juges.

Les railleries d’avant-combat de Fury ont fait la une des journaux

Le combat a commencé avec les deux hommes qui sont sortis en tirant de la première cloche.

McDermott a bien annulé la différence de taille et a frappé Fury avec une main droite forte avant de poursuivre avec un uppercut dur dans le premier match.

Fury a agacé McDermott à la fin du tour en se penchant et en disant quelque chose dans son oreille.

McDermott a répondu en tentant un coup de tête alors que la procédure débordait et que le couple était séparé.

McDermott a commencé mieux que prévu

L’arbitre Terry O’Connor a réuni les combattants et leur a dit de se calmer au début du deuxième tour.

Fury a mieux commencé le deuxième en utilisant son jab et ses contres pour punir McDermott pour avoir échoué.

Cependant, le champion anglais a répondu avec un gros crochet gauche et déjà les commentateurs de Sky ont commencé à demander : « Fury est-il prêt pour ça ?

Le challenger a eu un certain succès avec son jab au début du troisième tour, cependant, il était loin de l’expert défensif insaisissable que nous voyons aujourd’hui et McDermott a de nouveau répondu.

Fury a essayé d’utiliser sa portée pour garder son adversaire à distance

La quatrième a été une autre séance positive pour le vétéran qui s’est imposé sur la poitrine du jeune homme et a martelé des coups à la tête et au corps.

Alors qu’ils entraient dans les étapes intermédiaires, McDermott a commencé à se fatiguer et Fury a eu ses moments.

Néanmoins, le champion a riposté une fois de plus et a semblé blesser son challenger avec plusieurs mains droites puissantes qui l’ont arrêté dans son élan lors des tours sept et huit.

Avec deux à jouer, l’élan avait tellement basculé en faveur de McDermott que les bookmakers l’avaient maintenant comme favori des paris en jeu.

Beaucoup pensaient que McDermott en avait fait assez pour gagner

Le « Gypsy King » a repris le contrôle dans un avant-dernier tour impressionnant et a dominé McDermott dans un fantastique dernier tour, mais beaucoup ont estimé que c’était trop peu, trop tard.

Remarquablement cependant, l’arbitre O’Connor s’est approché et a levé le bras de Fury lorsque la cloche finale a sonné, le couronnant le nouveau champion anglais des poids lourds.

Lorsque le score a été lu comme 98-92 à Fury, le co-commentateur de Sky étonné, Jim Watt, a réagi : « A-t-il mélangé les noms. Je ne peux pas expliquer cela, extraordinaire.

Fury a insisté sur le fait qu’il méritait la décision dans son interview d’après-combat tandis que McDermott a lancé un appel émouvant et a demandé: «Je suis un homme gentil. Qu’ai-je fait de mal?”

L’arbitre Terry O’Connor a décerné la victoire à Fury

Le résultat a été si choquant qu’il a été révélé plus tard que le promoteur de McDermott, Frank Maloney (maintenant Kellie Maloney) avait subi une crise cardiaque au bord du ring.

Maloney et McDermott ont même suggéré qu’O’Connor avait un parti pris contre McDermott alors que son père, qui était dans le coin de son fils, avait battu l’arbitre lorsqu’ils étaient tous les deux boxeurs en 1977.

En réfléchissant au combat, McDermott a déclaré à Sky l’année dernière: “Je pensais que les juges le marquaient. Mais les gens huaient et j’ai vu l’arbitre lever la main de Fury.

«C’est juste de la folie, je ne sais pas ce qui s’est passé. Comment peut-il le marquer 8-2 ? »

Fury a été terrassé quatre fois depuis, mais le combat contre McDermott était toujours le plus proche qu’il ait perdu

McDermott a ajouté: « Une chose que je dirai à propos de Fury – il a beaucoup de bouteille et de cœur. Pour me boxer dans son huitième combat ? Je savais alors qu’il était spécial.

« Il n’était qu’un garçon, mais il s’est décuplé depuis lors. Il est tellement maladroit – grand, peu orthodoxe, un gars fort mais il ne peut pas très bien frapper.

« Il s’est battu à toute épreuve et j’ai tout donné. J’étais au lit trois jours après, crevé…

«Et je suppose que mieux il fait, mieux cela me fait paraître. Mais je ne me fais pas d’illusions, je n’aurais aucune chance contre lui maintenant.

Fury a arrêté McDermott dans leur revanche et, 12 ans plus tard, est maintenant le champion du monde des poids lourds WBC

À la suite de la controverse contre McDermott, Fury a choisi de faire un pas en arrière et a combattu deux autres compagnons avant de revenir pour un match revanche en 2010.

Il y avait sans aucun doute une deuxième fois, car un nouveau «Gypsy King» amélioré a éliminé McDermott au neuvième tour.

Quoi qu’il en soit, cette nuit en 2009 reste la plus proche que Fury ait perdu – quelque chose que Deontay Wilder cherchera à changer.

