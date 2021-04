Tyson Fury vs Anthony Joshua Date: Dernières nouvelles sur le lieu et l’heure de la confrontation pour le titre des poids lourds

C’est le combat que tous les fans de boxe veulent voir et Tyson Fury contre Anthony Joshua se rapproche de plus en plus.

Joshua a remporté une victoire par élimination directe pour terminer 2020 en tant que champion WBA, IBF et WBO en battant Kubrat Pulev à Wembley Arena.

Anthony Joshua et Tyson Fury devraient s’affronter cette année

AJ s’est félicité d’un combat avec Fury au lendemain de sa superbe victoire et la première partie de l’année a vu beaucoup de spéculations sur le moment où cela pourrait avoir lieu.

Le Gypsy King, qui a remporté sa propre victoire incroyable en 2020 contre Deontay Wilder pour prendre le bracelet WBC, est maintenant prêt à affronter son rival britannique en 2021.

Des contrats ont été signés pour l’affrontement incontesté, mais un accord sur le site doit encore être conclu et des questions subsistent sur les détails de l’affrontement historique …

Fury vs Joshua: Quand cela pourrait-il arriver?

Fury et Joshua ont conclu un accord de deux combats, mais les détails sur la date et le lieu n’ont pas encore été confirmés.

Tous les discours des deux camps visaient une date à juillet avec le match revanche à venir vers novembre ou décembre.

Il est entendu que le dimanche 11 avril, Joshua et Fury ont reçu des offres de contrat de site pour leur combat.

Les deux camps évalueront et, espérons-le, s’entendront sur une destination afin qu’une annonce officielle puisse enfin avoir lieu dans les prochains jours avec une date et un lieu confirmés.

talkSPORT comprend que l’Arabie saoudite en juillet est le favori actuel.

Pendant ce temps, le promoteur Eddie Hearn a révélé que le samedi 24 juillet à Wembley était la principale option britannique pour le combat de mammouth.

Cependant, Hearn a indiqué qu’il semble peu probable qu’il soit l’hôte choisi car il ne pourrait y avoir aucune garantie d’une foule complète ainsi que d’autres complications logistiques et de grandes offres financières sur la table de l’étranger.

Les conditions financières indiqueront probablement que le premier combat sera un partage 50/50 de la bourse, tandis que le match revanche sera un partage 60/40 en faveur de celui qui remportera le premier.

Le combat sera d’unifier les titres mondiaux des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO et devrait être le plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique.

Pronostics Anthony Joshua vs Tyson Fury: Mike Tyson, Wladimir Klitschko et plus sur qui remporte la confrontation des poids lourds

Anthony Joshua a détruit Kubrat Pulev en décembre Fury vs Joshua: Qu’est-ce qui a été dit?

Donnant une mise à jour sur l’accord du site, Hearn a déclaré: «Les combattants et les équipes [have been] présenté avec toutes les offres et options sur la table, qui seront multiples.

«Nous sommes tout à fait conscients qu’il y a eu une pandémie mondiale. Nous sommes tout à fait conscients que ce n’est pas facile, mais nous nous greffons tous les jours pour y parvenir.

“Comme je l’ai dit, il y aura environ trois ou quatre offres présentées aux deux camps, puis c’est à eux et aux équipes de discuter de celle que nous voulons accepter.”

Pendant ce temps, Joshua s’est rendu sur les réseaux sociaux pour offrir une mise à jour le 11 avril, disant: «Annonce de service public. Plus de nouvelles officielles à suivre, restez à l’écoute. »

Il a ajouté: «Bonne nouvelle ce soir! Je laçais mes chaussures de course rn !!! [We] ont reçu la première offre OFFICIELLE pour accueillir les champions poids lourds incontestés du monde!

«Je serai vainqueur si Dieu le veut! Pas de place pour se cacher maintenant! J’ARRIVE!”

Fury a déclaré: «Je pense que cela se produira à 100%, un million de pour cent arrivera, et je pense que nous allons savoir dans les prochains jours qui, quoi, où et quand.

«Je suis assez confiant que ce combat va se faire dans les prochains jours car, d’après ce que j’ai entendu, il y a de gros joueurs impliqués et de grosses offres viennent de gens très riches et de pays très riches. Je suis donc sûr que ce seront de bonnes offres. »

Hearn et Warren ont donné des mises à jour

Cependant, le co-promoteur de Fury, Frank Warren, a exprimé certaines inquiétudes quant à savoir si des frais de site suffisamment élevés peuvent être garantis pendant la pandémie.

Warren a récemment déclaré à talkSPORT: «Je n’ai pas vu l’intérêt d’annoncer que quelque chose avait été signé à moins que vous n’ayez la date et le lieu.

«Je vis dans l’espoir – les conversations qui ont eu lieu au cours du dernier mois environ – j’espère qu’elles mèneront bientôt à une sorte d’annonce.

«Mais je continue à le dire chaque fois que nous parlons, jusqu’à ce que nous l’obtenions, obtenons des signatures [on the site deal] cela ne signifie rien.

«Nous attendons donc l’offre et qu’elle soit confirmée par écrit…

«J’espère que nous pourrons tous obtenir ce que tout le monde veut, mais comme je l’ai toujours dit – les moments où nous sommes avec COVID et toutes les implications rendent les choses très difficiles.

«Tout le monde travaille pour y arriver.

«Je sais ce que tout le monde veut entendre, mais je ne veux pas dire aux gens ce qu’ils veulent entendre, je veux leur dire: ‘C’est ce qui se passe.’»

John Fury insiste sur le fait que le contrat Anthony Joshua vs Tyson Fury “ ne signifie RIEN sans date et lieu ” alors que papa jette un doute sur la confrontation des poids lourds

Tyson Fury a battu Deontay Wilder en février 2020 Fury vs Joshua: où cela pourrait-il arriver?

Les fans britanniques aimeraient clairement que le combat se déroule au Royaume-Uni avec Wembley un candidat extérieur.

Mais l’argent sera un facteur déterminant dans la confrontation des superstars, Warren concédant à talkSPORT que le Royaume-Uni manquera probablement d’accueillir l’événement.

Hearn avait précédemment nommé Singapour, Dubaï, le Qatar, l’Amérique et la Chine comme options possibles, bien que l’Arabie saoudite soit la favorite pour accueillir le super combat.

Les problèmes en cours entourant le verrouillage du COVID-19 joueront également un rôle central dans l’endroit où le combat pourrait avoir lieu.

En ce qui concerne l’emplacement, le co-promoteur de Fury aux États-Unis, Bob Arum, a déclaré: «L’endroit approprié aurait été le Royaume-Uni.

“Mais avec les restrictions et l’incertitude, nous recherchons un site ailleurs – que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie.”

Hearn a donné un aperçu de l’endroit où le combat pourrait avoir lieu, en disant: «Bien sûr, ce sont deux champions du monde des poids lourds britanniques, et si l’un de ces combats au moins n’avait pas lieu au Royaume-Uni, ce serait dommage.

«Je sais qu’en fin de compte, les gens pensent que c’est ma décision, mais ce n’est vraiment pas le cas. Nous prendrons toutes les offres qui viendront du monde entier et les présenterons aux deux équipes et aux deux combattants.

“En fin de compte, normalement, la plus grande offre l’emporte.”