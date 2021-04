Tyson Fury vs Anthony Joshua fait un grand pas en avant alors que Bob Arum révèle un accord historique de pay-per-view convenu avec trois dates en cours

Anthony Joshua vs Tyson Fury est un autre pas de plus vers la réalité.

AJ apportera ses titres des poids lourds IBF, WBO, WBA et IBO à la table et le champion WBC Tyson Fury met sa ceinture en jeu dans un combat incontesté pour le titre des poids lourds que beaucoup ne pourraient pas voir se produire.

Fury et Joshua et se battent pour être couronné champion du monde incontesté des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO

Un accord de site en Arabie saoudite a été conclu par toutes les parties et à présent, son collègue promoteur Bob Arum a révélé que les accords de distribution télévisée étaient en place.

“Les points de vente traditionnels à la carte en feront partie, comme DirecTV, In Demand, etc.”, a déclaré à BoxingScene, le promoteur de Top Rank, Bob Arum.

Il a noté qu’en raison du décalage horaire entre l’Arabie saoudite et les États-Unis, la télédiffusion commencerait en fin d’après-midi, heure de l’Est. «Ce sera un pay-per-view normal ici (aux États-Unis). ESPN sera le distributeur. »

En ce qui concerne le Royaume-Uni, Sky Sports est l’endroit où Joshua a un accord exclusif pour ses combats. Les combats de Fury se déroulent sur BT Sport, qui à un moment donné était considéré comme un point de discorde, mais maintenant, pour la toute première fois, les deux ont des bras à la carte qui porteront le combat, a révélé Arum.

«De toute évidence, le grand marché est le Royaume-Uni, où tout le monde dit qu’il fera trois millions de foyers», a-t-il déclaré. «Sky et BT l’auront tous les deux à la carte», insistant sur le fait qu’aucun des deux n’aura l’exclusivité.

Arum a révélé que Fury et Joshua auraient un accord de distribution historique

Le prix du pay-per-view reste à déterminer.

“Je n’ai aucune idée. Nous travaillerons avec ESPN, avec In Demand », a expliqué Arum, ajoutant que le promoteur de Matchroom, Eddie Hearn, doit encore être consulté. «Ce doit être un prix que tout le monde accepte.»

La collision mammouth de Fury et Joshua sera l’un des plus grands événements sportifs de l’histoire du Royaume-Uni

En ce qui concerne l’annonce du combat, Arum dit qu’il s’attend à ce que ce soit dans les deux prochaines semaines. Il a également confirmé que le 24 juillet, le 31 juillet et le 7 août sont les trois dates de travail sur la table, mais en fin de compte, cela reviendra aux investisseurs saoudiens.

«Nous avons des contrats (accord de site) maintenant que nous marquons et ainsi de suite», a déclaré Arum. «C’est un grand pas en avant. Nous faisons juste la paperasse maintenant avec les Saoudiens.

“Cela devra être dans les 10 prochains jours, peut-être deux semaines”, a déclaré Arum. «C’est un accord économique énorme.»