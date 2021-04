Tyson Fury vs Anthony Joshua “ plus grand que les Jeux Olympiques ” alors qu’Eddie Hearn vise la date de juillet et dit qu’AJ devra peut-être se passer de l’entraîneur Rob McCracken

Anthony Joshua devra peut-être affronter le plus gros combat de sa vie – et sans doute de l’histoire de la boxe des poids lourds – sans son entraîneur et mentor, Rob McCracken.

Le joueur de 52 ans est à la tête de la boxe de l’équipe GB – où il a découvert Joshua pour la première fois – et les Jeux olympiques de Tokyo se heurtent aux dates proposées pour le combat incontesté pour le titre des poids lourds AJ contre Tyson Fury.

.

Rob McCracken a également formé Anthony Joshua en tant qu’amateur de l’équipe GB

Trois dates sont à l’étude pour Joshua vs Fury – 24 juillet, 31 juillet et 7 août – l’Arabie saoudite devant être confirmée comme pays hôte.

Les Jeux olympiques se déroulent du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août.

Le promoteur de Matchroom, Eddie Hearn, affirme que le combat est plus grand que les Jeux olympiques et que Joshua devra simplement y faire face s’il ne peut pas avoir McCracken dans son coin.

Hearn a déclaré à l’Independent: «Nous n’avons pas le choix. Il y a déjà trop de gens et de choses pour s’adapter aux combattants, aux entraîneurs, aux pays, aux fuseaux horaires, aux Jeux olympiques.

«Il y a tout ce truc à planifier, donc quelle que soit la date que le site nous donne, c’est la date à laquelle nous irons. Quelqu’un dépense beaucoup d’argent, alors nous devons y aller quand ils le disent.

«Le plan est de planifier en conséquence, je sais qu’AJ et Rob ont parlé en conséquence, donc je suis sûr qu’ils y arriveront.

«Cela dépendra des horaires, la date à laquelle on nous donnera est celle où le combat aura lieu et les gars savent que ce sera autour des Jeux olympiques, cela pourrait être inapproprié mais c’est le plus gros combat de boxe et le plus grand moment de la carrière d’AJ donc nous il faut y arriver. »

Mark Robinson / Salle de match

Hearn fait la promotion de Joshua, qui détient les titres mondiaux WBA, IBF et WBO

Quand il a été dit à Hearn que McCracken pourrait choisir de rater les Jeux olympiques au profit d’un voyage potentiellement plus lucratif avec Joshua, le promoteur a déclaré: «Je sais que Rob prend sa position très au sérieux, il aime le travail et les enfants, donc ce n’est pas idéal. mais nous ne pouvons pas le déplacer quelques semaines de chaque côté. »

Hearn a poursuivi: «Les Jeux olympiques seront un fuseau horaire différent, donc ce n’est pas vraiment dans l’état d’esprit avec notre calendrier. Je sais que les Jeux olympiques sont un événement énorme, mais je les vois très différemment.

«Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d’accord avec moi, mais je considère personnellement que c’est plus grand que les Jeux olympiques. Je pense juste que c’est plus grand que les Jeux olympiques, pour la Grande-Bretagne, parce que le monde s’arrêtera pour regarder et c’est entre deux Britanniques.

«Il est impossible de planifier quoi que ce soit sans se heurter à quelque chose, c’est impossible, donc nous irons à la date qu’on nous dit de continuer. Ce sera l’heure de pointe au Royaume-Uni, au milieu de la nuit à Tokyo, donc il n’y aura pas de choc télévisé.

Mark Robinson / Salle de match

Joshua est toujours resté avec McCracken

Joshua a comparé McCracken au grand manager de Manchester United Sir Alex Ferguson dans le passé et il serait clairement regretté.

Il a déclaré à Sky Sports: «Rob est un gaffeur – je le regarde comme Sir Alex Ferguson. Super manager, super entraîneur, super expérience. “

Avant d’ajouter: «Rob et moi avons conquis la scène internationale en amateurs. Puis je suis devenu pro et Rob et moi avons conquis le monde.

Mais Joshua devra peut-être maintenant conquérir le plus grand combat de sa vie sans lui.