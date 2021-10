Tyson Fury vs Deontay Wilder 3: programme, télévision et où regarder le combat en direct en ligne aujourd’hui

Le moment est arrive. Il y a quelques mois la trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder semblait hors de question, mais c’est déjà une réalité. Ce samedi ils clôtureront leur rivalité.

Calendrier : A quelle heure commence le match entre Tyson Fury et Deontay Wilder 3 ?

Les deux premiers combats entre Tyson Fury et Deontay Wilder n’ont laissé personne indifférent. Celui qui a commencé cette trilogie s’est terminé par un tirage au sort vibrant. La suite a été une véritable promenade pour les Anglais. Maintenant, l’Américain veut se venger et Fury pense devenir le seul roi de la division. La soirée Fury vs Wilder 3 se déroule ce samedi 9 octobre au T-Mobile Arena de Las Vegas à partir de 16h00 (heure locale). Le PPV commencera à 18h00 (heure locale) et le combat stellaire attendu commencera vers 21h00 (heure locale).

Espagne: 01 : 00/03 : 00/06 : 00 heures.États Unis: 19 : 00/21 : 00/00 : 00 heures (ET) / 16 : 00/18 : 00/21 : 00 heures (PT).Mexique: 18 : 00/20 : 00/23 : 00 heures (CT).La Colombie: 18: 00/20: 00/23: 00 heures.le Chili: 20 : 00/22 : 00/01 : 00 heures.Argentine: 20 : 00/22 : 00/01 : 00Pérou: 18: 00/20: 00/23: 00 heures.

Télévision : Sur quelle chaîne regarder Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 ?

La production de la soirée est réalisée conjointement entre ESPN et Afficher l’heure. Les deux télévisions partageront l’événement, qui sera diffusé sous la modalité de PPV pour un prix de 79,99 dollars. Dans toute l’Amérique latine, le combat peut être poursuivi à travers ESPN. Pendant ce temps à Espagne, sera vu à travers Fight Sports, chaîne disponible sur Vodafone, Orange et MiTele Plus.



Suivez le match de boxe entre Fury vs Wilder 3 sur AS.com

Undercard Tyson Fury vs Deontay Wilder 3: Coupe du monde des poids lourds WBC

Fury vs Wilder 3 carte principale Tyson Fury vs Deontay Wilder : Championnat du monde des poids lourds WBC.Efe Ajagba contre Frank Sánchez : Poids lourd WBO NABO.Robert Helenius contre Adam Kownacki : 12 tours chez les poids lourds.Jared Anderson contre Vladimir Terechkin : 8 tours chez les poids lourds.

Fury contre Wilder 3 Undercard

Robeisy Ramirez contre Orlando González : 10 tours au poids plume.Edgar Berlanga contre Marcelo Esteban Coceres : WBO NABO des supermédias.Julian Williams contre Vladimir Hernández : 10 tours dans le super poids welter.Rances Barthélemy contre TBA : 10 tours en super-léger.Viktor Vykhryst contre Mike Marshall : 8 tours chez les poids lourds.Bruce Carrington contre César Cantu : 4 tours au poids plume.