Tyson Fury vs Dillian Whyte devrait être officiellement commandé par WBC mardi après le délai de 30 jours passé avec Oleksandr Usyk prêt à affronter Anthony Joshua

Tyson Fury devrait être officiellement sommé de défendre son titre mondial des poids lourds contre Dillian Whyte par la WBC lors de leur convention ce mardi prochain.

Après son triomphe en trilogie sur Deontay Wilder le 9 octobre, l’organisme de sanction a rendu une décision sur ce qui allait suivre pour le «Gypsy King».

Frank Micelotta/FOX

Tyson est le champion du monde des poids lourds WBC

Le WBC a déclaré qu’ils donneraient à Fury 30 jours pour essayer de s’entendre sur un combat pour le titre incontesté avec Oleksandr Usyk, ou il doit se défendre contre leur détenteur de ceinture « provisoire », qui est Whyte.

Cependant, Anthony Joshua a déclenché sa clause contractuelle pour forcer un match revanche avec l’Ukrainien qui l’a battu en septembre.

En tant que tel, le délai WBC de 30 jours de Fury est maintenant dépassé et il n’y a eu aucun accord avec Usyk.

La WBC organise sa convention annuelle la semaine prochaine au Mexique et devrait aborder tous les classements et obligations le mardi 16 novembre.

On s’attend à ce qu’une commande officielle pour Fury vs Whyte soit en tête de l’ordre du jour lorsqu’ils aborderont la division des poids lourds.

Dave Thompson/salle de match

Whyte a la ceinture « intérimaire » WBC

Whyte devait affronter Otto Wallin à la fin du mois dernier – un combat qui aurait risqué sa position de champion «intérimaire» et probablement obligatoire de Fury.

Cependant, il s’est retiré en raison d’une blessure à l’épaule, ce qui a incité l’équipe de Wallin à affirmer qu’elle présenterait une pétition à la WBC et exigerait que ce combat soit reprogrammé avant que Whyte n’obtienne une chance pour le titre.

En réponse à cela, le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a déclaré à talkSPORT Fight Night : « L’ordre de la WBC était très clair – le vainqueur de Fury vs Wilder a un mois pour tenter d’obtenir l’unification ultime contre Usyk.

«S’ils ne sont pas capables de le faire, alors le WBC opterait pour un mandataire, qui est le champion par intérim.

«Nous avons reçu du British Boxing Board of Control la certification médicale selon laquelle Whyte ne pouvait pas combattre Wallin à cause de la blessure.

« Nous allons donc faire ce que nous avons promis, c’est de cette façon que nous allons de l’avant. »

Sulaiman est le président de WBC et a pratiquement confirmé qu’il commanderait Fury vs Whyte

En supposant que Fury vs Whyte soit commandé par la WBC mardi comme prévu, le «Gypsy King» aura la possibilité de défendre son titre ou de quitter la ceinture.

Il semble que Fury accueillera favorablement le défi.

Son entraîneur adjoint, Andy Lee, a raconté à talkSPORT sa récente conversation avec Fury : « J’ai dit : « Que faites-vous ? Prenez-vous votre retraite, les raccrochez-vous ?

« Il a dit : ‘Eh bien, je pense comme ça.’ Et puis il a dit : « D’un autre côté, qu’est-ce que je vais faire d’autre de ma vie ?

«Il aime s’entraîner, il aime se battre et bien qu’il n’y ait pas de défis pour lui, il peut toujours prendre beaucoup de plaisir à nettoyer la division et à battre ces autres gars et aussi gagner beaucoup d’argent. en le faisant.

«Il aime le combat de Dillian Whyte; il est enthousiasmé par ça, c’est de ça qu’il me parle donc je peux voir que c’est le prochain.