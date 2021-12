Tyson Fury vs Dillian Whyte officiellement commandé par WBC, ce qui signifie que « Gypsy King » doit combattre Whyte ensuite ou abandonner son titre mondial des poids lourds

La WBC a maintenant officiellement ordonné à Tyson Fury de défendre ensuite son titre mondial des poids lourds contre Dillian Whyte.

Les parties sont actuellement dans la période de négociations libres et ont 30 jours pour convenir d’un accord ou des offres de bourse seront appelées.

Ryan Hafey/PBC

Fury est le champion du monde des poids lourds WBC

Après son triomphe en trilogie sur Deontay Wilder le 9 octobre, la WBC a rendu une décision sur ce qui allait suivre pour le «Gypsy King».

L’organisme de sanction a déclaré qu’il donnerait à Fury 30 jours pour essayer de s’entendre sur un combat pour le titre incontesté avec Oleksandr Usyk, ou qu’il devrait se défendre contre leur détenteur de ceinture « provisoire », qui est Whyte.

Cependant, Anthony Joshua a déclenché sa clause contractuelle pour forcer un match revanche avec l’Ukrainien qui l’a battu en septembre.

Lorsque le délai de 30 jours de Fury est passé sans un accord pour combattre Usyk, la WBC n’a pas immédiatement ordonné le combat de Whyte en raison du différend d’arbitrage en cours entre le challenger et eux.

Cependant, ils l’ont maintenant fait puisque Keith Idec a rapporté que les deux parties ont été informées de l’ordre mardi.

Dave Thompson/salle de match

Whyte a la ceinture « intérimaire » WBC

Le «Gypsy King» aura désormais la possibilité de défendre son titre ou de quitter la ceinture WBC. Cependant, il semble que Fury accueillera favorablement le défi.

Son entraîneur adjoint, Andy Lee, a raconté à talkSPORT sa récente conversation avec Fury : « J’ai dit : « Que faites-vous ? Prenez-vous votre retraite, les raccrochez-vous ?

« Il a dit : ‘Eh bien, je pense comme ça.’ Et puis il a dit : « D’un autre côté, qu’est-ce que je vais faire d’autre de ma vie ?

«Il adore s’entraîner, il adore se battre et bien qu’il n’y ait pas de défis pour lui, il peut toujours prendre beaucoup de plaisir à nettoyer la division et à battre ces autres gars et aussi gagner beaucoup d’argent. en le faisant.

«Il aime le combat de Dillian Whyte; il est enthousiasmé par ça, c’est de ça qu’il me parle donc je peux voir que c’est le prochain.