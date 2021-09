Tyson Fury : “Wilder, Joshua, Usyk, ce sont tous des clochards comparés à moi.”

in

Le champion du monde des poids lourds WBC Tyson “The Gypsy King” Fury et l’ancien champion du monde Deontay “Le bombardier de bronze” Wilder Ils se rencontreront pour la troisième fois le samedi 9 octobre au T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Je vais éliminer Deontay Wilder et il sera encore plus rapide que notre dernier combat.”, dit Fury.

« S’il n’a pas pu me battre après trois ans hors du ring et a perdu 10 kilos, il ne me battra jamais. Aucun d’eux ne le fera. Ce ne sont que des clochards exagérés. Tous ceux. Wilder, Josué, Usyk. Ils sont tous sans abri. Comparé à moi, ils ne sont pas bons ».