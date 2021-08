Tyson pourrait revenir contre un combattant de MMA et sans gants !

Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé d’un possible retour de Mike Tyson contre Evander Holyfield, un combat légendaire qui se complique, du moins dès le début. Mike Il est déterminé à retourner sur le ring, dit-il, non pas pour gagner de l’argent, mais plutôt pour collecter des fonds pour aider les sans-abri ou les toxicomanes. « J’ai été sans-abri et accro, alors je connais la lutte. Peu de gens ont survécu comme moi », a déclaré il y a quelques jours le combattant de 53 ans, qui soulignait récemment qu’il est dans « la meilleure forme » de sa vie, comme il l’a démontré dans une vidéo publiée sur Instagram à quelques il y a quelques jours, regardant ses 104 kilos et montrant sa vitesse et sa force de frappe s’entraînant pour son retour sur le ring.



Vidéo

Dans un premier temps, la possibilité de lutter contre Holyfield, un combat attendu, qui serait le troisième entre les deux après en 1997 Mike a été disqualifié pour avoir mordu l’oreille de Evander. Cependant, les négociations se sont compliquées. Celui de l’Alabama a demandé que ce soit un combat en trois rounds sans vainqueur, ce que Tyson n’a pas semblé apprécier, qui a peu après assuré que son retour ne serait pas contre Holyfield et qu’il y avait beaucoup de noms sur la table à signer. un contrat qui devait se concrétiser cette semaine. Et après cela, la possibilité que l’ancien boxeur de 53 ans revienne sur le ring contre une star de l’UFC, le Brésilien, se renforce. Wanderlei silva, avec la possibilité de combattre devant lui un combat sans gants, poing nu.

ça peut t’intéresser

Aux mots du Brooklyn, Holyfield insisté sur la possibilité de se battre à nouveau contre Mike, assurant qu’il serait prêt à le combattre si c’est celui de Brooklyn qui p IDS: “Si je demande, j’ai l’air d’un tyran qui dit que je veux combattre quelqu’un que j’ai déjà gagné deux fois”. Et tandis qu’ils continuent tous les deux avec leurs croisements de déclarations, Tyson poursuit ses autres négociations.

Ils veulent qu’il revienne à poings nus

L’un d’eux est celui qui maintient avec Le championnat de combat Bare Knucle, une compétition de boxe sans gants, à laquelle il a déjà offert 20 millions récemment à Mike, argent qui a dû lui sembler insuffisant puisqu’il a refusé. Cependant, le BKFC va réessayer et son président, David feldman, il était confiant dans les déclarations “Combat MMA” qu’ils sauront le convaincre : « Je pense que je sais ce que nous devons faire pour que cela se produise.

En outre, Feldman est allé plus loin et a proposé un nom pour lutter contre Mike, celui de Wanderlei sylvie. « Nous ne l’avons pas proposé à Tito Ortiz. Je ne sais pas si ça va attirer. Je pensais à Wanderlei Silva ou à quelqu’un de cette nature. Il n’y a pas de problème à l’âge de Silva, il est dangereux, et je pense que ce sera un combat intrigant.”Il s’est exprimé sur le combattant brésilien de 44 ans.

« D’abord, je veux voir si nous pouvons conclure le contrat de Mike, puis nous parlerons des rivaux possibles.. Nous ne l’avons pas encore fait, mais je ne pense pas que la porte soit fermée. Il a dit qu’il ne voulait pas pour le moment », a ajouté Feldman à ce sujet.

Silvia, volontaire et déterminée : “J’irais l’assommer”

Faute de savoir si Mike Tyson est disposé à accepter une offre du BKFC, celui qui pourrait être son adversaire à son retour sur le ring, Wanderlei silva, ne cachait pas sa prédisposition à devenir un adversaire de l’ancien boxeur américain.

« Je me suis réveillé à cette belle invitation de Poings nus, de boxe sans gants. Ils m’ont proposé un montant avantageux. Ils m’ont d’abord demandé si j’allais accepter, et j’ai tout de suite dit oui. J’ai trouvé intéressant que Je me demandais si j’aurais le courage de combattre Tyson sans gants. J’ai dit : ‘Bien sûr'”, a exprimé le Brésilien, icône des arts martiaux mixtes avec une marque de 35 victoires, dont 27 par KO.

De plus, le Brésilien accepterait même de sortir de sa zone de confort pour rivaliser avec des gants. “On dirait qu’ils lui ont offert 20 millions de dollars et on m’a offert 10 millions de dollars et un petit pourcentage de pay-per-view. Ils estiment qu’il s’agit de l’un des combats les plus vendus de l’histoire. On peut le faire en boxe normale, ce serait un honneur. Je les respecte, je l’aime bien, je me suis beaucoup inspiré de lui, mais j’irais le mettre KO. Évidemment, rien de mieux pour honorer une idole que de l’assommer. C’était l’hommage que je voulais lui rendre, assommer Mike Tyson”, terminé.